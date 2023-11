Livramento! Bruna Biancardi curtiu festinha da filha momentos antes de invasão em casa

Mansão de Bruna Biancardi foi invadida por quadrilha á procura de Mavie; mãe e filha conseguiram escapar dos momentos de horror na residência

Na madrugada desta terça-feira, 7, a mansão de Bruna Biancardi foi invadida por uma quadrilha especializada. No entanto, a influenciadora conseguiu escapar por pouco dos horrores do roubo. Segundo informações, ela estaria fora de casa para celebrar o primeiro mês de vida de sua filha com Neymar.Jr, a pequena Mavie.

Em seu perfil oficial nas redes sociais, Bruna relatou que foi surpreendida com uma festinha surpresa para a filha na noite da última segunda-feira, 6. A comemoração foi organizada pela madrinha da recém-nascida, Hanna Carvalho, juntamente com alguns de seus funcionários: “Olhem que amor”, ela se derreteu ao compartilhar detalhes da celebração.

No perfil de Hanna, ela compartilhou alguns detalhes da festinha, que teria acontecido em outro imóvel da família segundo informações. A ‘dinda’ de Mavie mostrou que passou a noite ao lado da influenciadora e algumas amigas. Em uma das imagens compartilhadas pela madrinha da pequena, Bruna posa sorridente com a filha em seus braços.

Durante a noite da última segunda-feira, 6, o jogador de futebol também mostrou que esteve com a filha recém-nascida. O atleta usou as redes sociais para compartilhar uma selfie em que aparece com a menina dormindo em seu colo: "Soneca", escreveu Neymar Jr. ao posar com a bebê em seus braços, dando indícios de que também participou da celebração de mesversário.

Quem estava presente na propriedade de Bruna Biancardi?

Apesar de Bruna Biancardi ter escapado dos momentos de horror, seus pais estavam presentes no imóvel, situado em um condomínio em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Eles foram alvo de ação dos criminosos e ficaram amarrados durante o roubo. Apesar do susto, ambos estão bem e não sofreram ferimentos, segundo o R7.

Ainda conforme o veículo de notícias, os assaltantes estavam armados e tinham como alvo Bruna Biancardi e sua filha, Mavie, mas, por sorte, nenhuma das duas estava na residência naquele momento. A movimentação suspeita chamou a atenção de outros moradores do condomínio, que imediatamente acionaram a polícia. As autoridades realizaram a prisão de um suspeito na manhã seguinte.

Como é a mansão de Bruna Biancardi?

A casa da influenciadora Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, foi invadida e roubada na madrugada desta terça-feira, 7. O espaço é localizado em Cotia, na Grande São Paulo e impressiona pela sofisticação. Em fotos e vídeos publicados por familiares, é possível ter alguns vislumbres do espaço luxuoso, que conta com um quartinho para a filha da influenciadora e do jogador.