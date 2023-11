Neymar Jr. explode o fofurômetro ao mostrar Mavie tirando soneca

Com a filha deitada em seu peito, Neymar Jr. explode o fofurômetro ao fazer selfie do rostinho da pequena dormindo

O jogador Neymar Jr. encantou ao mostrar mais um momento curtindo sua primeira filha menina, a pequena Mavie, de um mês. Segurando a herdeira em seu peitoral, o atleta, que está se recuperando de uma cirurgia, apareceu babando mais uma vez pela bebê.

Nesta terça-feira, 07, o famoso compartilhou a selfie com a garota dormindo e explodiu o fofurômetro ao exibir o rostinho dela bem de perto. Com os olhinhos fechados e a boquinha aberta, Mavie mostrou todo seu charme.

"Soneca", escreveu Neymar Jr. ao aparecer com a filha, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi.

Ainda nesta segunda-feira, 06, a bebê completou seu primeiro mês de vida e ganhou uma comemoração especial para o momento. Com tons pastéis de rosa e azul, a pequena teve uma linda mesa de bolo. A decoração contou com dois balões personalizados com seu nome, além de um bolo decorado com nuvens delicadas. Veja as fotos aqui.

Neymar tranquiliza os fãs após passar por cirurgia

Neymar Jr. usou as redes sociais na tarde de quinta-feira, 2, para tranquilizar seus fãs após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento foi realizado duas semanas após o jogador do Al Hilal e da Seleção Brasileira sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior, em jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026.

Em seu Instagram, o atleta postou uma foto no hospital e contou que a cirurgia foi bem sucedida, e que agora vai focar em sua recuperação. Além disso, ele agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. "Deu tudo certo. Obrigado pelas mensagens e agora é foco na recuperação", escreveu o atacante na legenda da foto, que está no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético-MG, falou sobre o procedimento realizando no atleta na porta do hospital. Segundo ele, o jogador deve receber alta até o próximo sábado, 4, e depois seguirá para a etapa de recuperação. "(Neymar) deve ficar no hospital por 24h ou 48h a depender da evolução clinica. A partir disso segue pra próxima etapa que é a reabilitação fisioterápica", explicou.