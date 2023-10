O que aconteceu com Neymar Jr? Atleta terá que passar por cirurgia

Neymar Jr deve ficar, pelo menos, seis meses longe dos campos. Saiba qual foi a lesão que ele sofreu em jogo da Seleção Brasileira

O jogador de futebol Neymar Jr deverá passar por cirurgia após se machucar no jogo da Seleção Brasileira na última terça-feira, 17. Durante a partida do Brasil contra o Uruguai, o atleta saiu do campo em uma cama e sentindo dor. Com isso, ele foi submetido a exames nesta quarta-feira, 18, e veio a notícia do que aconteceu com ele.

A CBF informou que Neymar Jr sofreu a ruptura o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo . Com isso, ele vai passar por cirurgia, mas a data ainda não foi definida. A recuperação pode levar, no mínimo, seis meses.

Em sua página oficial nas redes sociais, a equipe de Neymar Jr divulgou um comunicado sobre o resultado dos exames. “O atacante Neymar Jr da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames clínicos e de imagem nesta quarta-feira (18), que confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Na noite desta terça-feira (17), Neymar sofreu entorse do joelho durante jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, em Montevideo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026. O atacante passará por procedimento cirúrgico em data ainda a ser definida para correção das lesões. O departamento médico da Seleção Brasileira e do Al-Hilal estão em contato permanente e alinhados na recuperação do atleta”, informaram.

Vale lembrar que Neymar Jr acabou de voltar aos campos após uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito. Ele ficou cerca de seis meses afastado dos jogos.

Neymar Jr foi visto de muletas após jogo

O jogador de futebol Neymar Jr se machucou durante o jogo do Brasil contra o Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo na noite de terça-feira, 17. Após sair de maca do campo de futebol, o atleta foi visto caminhando com a ajuda de muletas nos bastidores do estádio.

O jogador de futebol falou sobre fé nas redes sociais após se lesionar. "Esse foi o versículo que coloquei antes da partida... 'em seu coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina seus passos'. Provérbios. 16:9. Deus sabe de todas as coisas. Toda honra e toda glória é sempre tua, meu Deus. Independente de tudo, tenho fé", disse ele.