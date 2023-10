Neymar Jr é visto de muletas após sofrer lesão em jogo da Seleção Brasileira

Saiba o que o médico da Seleção Brasileira falou sobre a lesão de Neymar Jr durante jogo

O jogador de futebol Neymar Jr se machucou durante o jogo do Brasil contra o Uruguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo na noite de terça-feira, 17. Após sair de maca do campo de futebol, o atleta foi visto caminhando com a ajuda de muletas nos bastidores do estádio. Agora, ele deve realizar exames para saber a gravidade da lesão.

De acordo com o site Sportbuzz, os exames devem acontecer na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 18, e a principal suspeita é de que ele tenha rompido o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Logo depois da saída de Neymar de campo, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, falou sobre o quadro de saúde do atleta. “Fizemos todos os testes. Esses testes serão repetidos amanhã. Essas 24 horas serão importantes para ver como o joelho vai responder, o inchaço que vai apresentar e os exames de imagem que vão definir um diagnóstico definitivo. É muito cedo para falar. Vamos aguardar os exames com calma, avaliar com calma, e assim que tiver uma definição falaremos para vocês”, afirmou ele.

Por sua vez, o jogador de futebol falou sobre fé nas redes sociais após se lesionar. "Esse foi o versículo que coloquei antes da partida... 'em seu coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina seus passos'. Provérbios. 16:9. Deus sabe de todas as coisas. Toda honra e toda glória é sempre tua, meu Deus. Independente de tudo, tenho fé", disse ele.

Por que Neymar Jr não assistiu ao nascimento da filha?

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou novos detalhes sobre o nascimento da filha, Mavie, fruto do namoro com Neymar Jr, em suas redes sociais. Depois de ter alta da maternidade, ela fez uma retrospectiva de como foi o parto da filha e falou sobre a ausência do pai da bebê na hora do seu nascimento.

Em um dos posts nos stories do Instagram, Biancardi contou que Neymar não estava no parto da filha porque estava no voo da Arábia Saudita para o Brasil e não conseguiu chegar a tempo. Ela contou que a irmã, Bianca Biancardi, foi quem estava ao seu lado na sala de parto durante a cesariana.

“Na sala de parto foi ela que me acompanhou, porque o papai estava no voo a caminho do Brasil”, disse ela. Em outro momento, ela exibiu uma foto com Neymar Jr e contou sobre como ele foi presente ao conhecer a filha. “O papai tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, se fez presente o tempo todo… E depois recuperou o tempo perdido e ficou bem grudadinho na Mavie. Ela é um grude nele também”, afirmou.