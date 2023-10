Bruna Biancardi deixa a maternidade com a filha, Mavie, e mostra a bebê em casa

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi revela que já está em casa após o nascimento da filha, Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está em casa com a filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Ela contou que as duas já tiveram alta da maternidade e estão juntinhas em casa. Nas redes sociais, a mamãe coruja exibiu uma foto da bebê no colo de uma parente enquanto ela tomava o café da manhã na varanda de casa.

Na legenda, Bruna contou que está bem e cuidando com todo o amor de sua filha. “Oie, já estamos em casa. Estou me dedicando 100% ao amor da minha vida e em breve passo aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Obrigada por todas as mensagens lindas”, disse ela.

Bruna Biancardi deu à luz Mavie no dia 6 de setembro em uma maternidade de São Paulo. A menina nasceu durante a madrugada por meio do parto cesárea. As primeiras fotos da bebê foram reveladas pelos pais em um post nas redes sociais na noite do dia do nascimento dela, nas quais Neymar e Bruna apareceram cuidando da filha na maternidade.

Foto inédita do nascimento de Mavie

Uma nova imagem da bebê Mavie logo após o seu nascimento acaba de ser divulgada pelo padrinho dela, Léo Venditto, que foi quem apresentou o casal no passado.

Em seu perfil nas redes sociais, ele exibiu uma foto inédita de quando a bebê veio ao mundo. Na imagem, Mavie apareceu no colo de uma médica logo depois do nascimento e sendo observada pela mãe, que estava encantada, enquanto era apresentada para a família na sala de parto.

Na legenda, Venditto falou sobre a emoção do nascimento da afilhada. "06/10/2023 mais precisamente 00:21 o momento que senti algo que nunca senti na minha vida , nunca vou esquecer esse primeiro choro alto que me fez sentir algo inexplicável. Obrigado por me darem essa honra e me deixarem participar desse momento tão lindo e especial! Princesa Mavie pode ter certeza que você terá um dindo que fará tudo por você! Amo muito vocês @brunabiancardi @neymarjr estarei sempre aqui, agora mais do que nunca vão ter que me aguentar para o resto da vida hahaha e Mavie dindo já te ama muito e tenho certeza que vai te amar cada dia mais", escreveu ele.