Bruna Biancardi relata desafios do primeiro mês de vida de Mavie: “Muito choro”

Mamãe de primeira viagem, Bruna Biancardi divide detalhes da maternidade real ao celebrar primeiro mês da filha com Neymar Jr, Mavie

Nesta segunda-feira, 06, a influenciadora digital Bruna Biancardi celebrou o primeiro mês de vida de sua filha com Neymar Jr, a pequena Mavie. Através das redes sociais, a mamãe do ano compartilhou os desafios e a realidade por trás da maternidade, com momentos de dedicação, 'muito choro', mas também repletos de amor!

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um álbum de registros inéditos capturados durante os primeiros dias de vida de sua herdeira. Nos cliques, Bruna aparece apaixonada pela pequena em meio a amamentação, sonecas, corte de unhas e outras tarefas diárias na rotina de cuidado da recém-nascida.

Na legenda, a morena abriu o coração sobre os desafios de seus primeiros dias ao lado de Mavie: “1 mês do nosso pacotinho de amor. 30 dias desde que a minha vida mudou pra melhor. Dias cansativos, mas ao mesmo tempo deliciosos”, Bruna iniciou a declaração de amor para a primogênita ao dividir os momentos entre mãe e filha.

“Tivemos desafios com a amamentação, que agora ficou leve e gostosa. Madrugadas juntas nos conhecendo, horas e horas te observando no meu colo, banhos relaxantes e trocas de roupa com muito choro (risos). Que seja só o começo de uma aventura linda juntas! Te amo, filha. Tudo por você! Você é minha vida”, a influenciadora finalizou o relato.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Vale lembrar que além das dificuldades típicas do primeiro mês da maternidade, Bruna também lidou com outros desafios desde a chegada da pequena no último dia 06 de outubro. Segundo rumores, a influenciadora estaria com o coração partido após o término com o jogador de futebol. A famosa teria colocado um ponto final no noivado em meio aos boatos de uma nova traição.

Enquanto as especulações circulam, Neymar Jr, que está se recuperando no Brasil após passar por uma cirurgia por conta de uma lesão feita nos campos, não se pronunciou sobre o assunto. Já Bruna compartilhou uma mensagem enigmática sobre o mês de novembro: "'Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei”, diz parte do texto.

Neymar Jr passa a noite com sua filha:

Na última sexta-feira, 03, Bruna Biancardi revelou que passou por um perrengue com a Mavie após ficar sem energia elétrica em casa em meio ao temporal em São Paulo: "Gente, simplesmente mais de vinte e quatro horas sem energia na minha casa. Uma beleza. Só quando acontece essas coisas que a gente percebe o quanto nós somos reféns de energia", desabafou.

Logo após o desabafo da mãe da pequena sobre o perrengue, Neymar Jr mostrou para seus seguidores que decidiu passar a noite com sua filha recém-nascida, Mavie. Em foto publicada nos stories de seu Instagram, o craque da Seleção Brasileira que se recupera de uma cirurgia no joelho, dividiu seu momento encantador com a bebê.