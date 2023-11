Bruna Biancardi quebra o silêncio após fim do noivado com Neymar: "Cansados e sobrecarregados"

Bruna Biancardi quebra o silêncio e se pronuncia pela primeira vez nas redes sociais; ela publicou texto enigmático

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou uma mensagem enigmática após circular a informação de que seu noivado com o craque Neymar Jr chegou ao fim. Em um desabafo publicado em seu perfil, ela refletiu sobre a chegada do mês de novembro.

‘“Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vou aliviarei”. Com essas passagem que damos início a mais um mês na certeza de que precisamos descansar e se recompor para continuar na jornada com Jesus”, diz o início do trecho.

Em outro trecho, a mensagem fala sobre fé. “Que esse mês de novembro seja repleto de amor de Deus pai e do seu cuidado em todas as áreas da nossa vida. Que esse mês de novembro venha a certeza de que depositando nossas fraquezas em Deus, nos renovaremos em força. Depositando nossos medos em Deus, nos renovaremos em esperança. Que tudo o que fizermos seja para Ele, assim, nosso mês de novembro será abençoado. Amém", diz.

Essa é a primeira vez que Bruna Biancardi se pronuncia após o suposto fim do noivado. As informações foram publicadas pelo colunista Thiago Sodré, do 'Correio Brasiliense'. Segundo o jornalista, é questão de tempo que os dois anunciem publicamente que não são mais um casal.

Em uma conversa decisiva, os dois decidiram que vão manter uma relação próxima só para o bem-estar da filha. Em resguardo após o parto, a influenciadora está se dedicando integralmente aos cuidados com a pequena.

🚨FAMOSOS: Bruna Biancardi posta story reflexivo após notícia do suposto fim do noivado com Neymar. pic.twitter.com/K0ebg8lH7d — CHOQUEI (@choquei) November 1, 2023



Rumores geraram especulação

Na última semana, Neymarfoi acusado de traição logo após o nascimento da filha. Irritado com as acusações, ele fez um desabafo nas redes sociais. “Cuidar de nossas próprias vidas já é algo tão complicado, então para que falar da vida alheia? Cada um tem suas próprias razões para fazerem o que fazem, para serem o que são. Viva a sua própria vida, faça os seu dias mais felizes e deixe cada um encontrar a paz da sua maneira”, dizia a mensagem.

Na época, Bruna Biancardi também fez um post misterioso após os rumores sobre o pai de sua filha circularem pela web. “Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz”, dizia a mensagem.