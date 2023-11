Após desabafo de Bruna Biancardi, Neymar Jr passa a noite com sua filha

Neymar Jr passa a noite com sua filha recém-nascida, Mavie, após a mãe da criança desabafar sobre um perrengue com a bebê; confira!

Na noite deste sábado, 4, o jogador de futebol Neymar Jr mostrou para seus seguidores que passou a noite com sua filha recém-nascida, Mavie. Em foto publicada nos stories de seu Instagram, o craque da Seleção Brasileira dividiu seu momento encantador com a bebê logo após o desabafo da mãe da pequena, a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Para quem não acompanhou, a suposta ex-namorada do atleta revelou que passou por um perrengue com a bebê após ficar sem energia elétrica em casa. "Gente, simplesmente mais de vinte e quatro horas sem energia na minha casa. Uma beleza. Só quando acontece essas coisas que a gente percebe o quanto nós somos reféns de energia", disse ela.

Pouco tempo depois, Neymar revelou que passou a noite com a bebê ao publicar uma foto dela dormindo no escuro. "Boa noite", escreveu o atacante com a foto. No entanto, não se sabe se Biancardi passou a noite com a família.

Vale lembrar que há especulações de que o noivado entre Bruna Biancardi e Neymar chegou ao fim na última semana. No último dia 1, o colunista Thiago Sodré, do 'Correio Brasiliense', afirmou que ambos chegaram em um acordo para criar em paz sua filha, Mavie, e que é uma questão de tempo até eles anunciarem o término ao público.

Irmã desabafa sobre estado da Bruna Biancardi após rumores

Após a intensificação dos rumores de término entre Neymar e Bruna Biancardi, a irmã da influenciadora, Bianca Biancardi falou sobre o estado da nova mamãe do pedaço. Segundo ela, a mãe de Mavie está "ralando" para lidar com todos os desafios.

Em um desabafo nas redes sociais, a tia da bebê revelou que a irmã está sem dormir para cuidar integralmente da filha. "A gente tá vivendo a vida de recém-nascida da Mavie, e eu vejo o trabalho que dá, o quanto a mãe se doa, se dedica 24 horas por dia. Não consegue dormir uma noite desde que ela [Mavie] nasceu, e por muitos meses não consegue dormir uma noite inteira", disparou.