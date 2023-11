Bruna Biancardi revela perrengues por falta de energia com a filha recém-nascida em casa

Mãe da filha de Neymar Jr, Bruna Biancardi enfrenta dificuldades ao ficar no escuro com a filha recém-nascida em casa

A influenciadora digital Bruna Biancardi também sofreu com a falta de energia que aconteceu em vários bairros da Grande São Paulo desde sexta-feira, 3, até o sábado, 4, por causa das chuvas. A estrela contou que enfrentou perrengues ao passar a noite no escuro com a filha recém-nascida, Mavie, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nas redes sociais, Biancardi desabafou sobre como foi ficar sem energia elétrica em casa. "Gente, simplesmente mais de vinte e quatro horas sem energia na minha casa. Uma beleza. Só quando acontece essas coisas que a gente percebe o quanto nós somos reféns de energia", disse ela.

Ela contou que teve a ajuda da irmã e do cunhado na noite de perrengue. "Meus pais viajando, só tava eu, minha irmã, a Mavie e o meu cunhado. Foi um perrengue a noite inteira. Tomei banho gelado, esquentei água no fogão para ela (Mavie) tomar banho. Tá tudo um caos, várias árvores caídas nas estradas", contou ela.

Nova foto da Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 1º, ao mostrar uma nova imagem de sua filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Pela manhã, a mamãe coruja registrou um momento de cuidado com a filha.

Nos stories do Instagram, ela registrou quando estava trocando a filha e ficou admirando os pés da herdeira. Na imagem, Mavie apareceu deitada em uma cama com os pés para cima e brincando com suas mãos.

O post foi feito logo depois de Bruna Biancardi compartilhar uma indireta. Em um post, ela compartilhou uma reflexão sobre a chegada do mês de novembro, que foi apontada como uma indireta após surgirem rumores de que o namoro dela com Neymar Jr teria chegado ao fim.

A mensagem dizia: ‘“Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vou aliviarei”. Com essas passagem que damos início a mais um mês na certeza de que precisamos descansar e se recompor para continuar na jornada com Jesus. Que esse mês de novembro seja repleto de amor de Deus pai e do seu cuidado em todas as áreas da nossa vida. Que esse mês de novembro venha a certeza de que depositando nossas fraquezas em Deus, nos renovaremos em força. Depositando nossos medos em Deus, nos renovaremos em esperança. Que tudo o que fizermos seja para Ele, assim, nosso mês de novembro será abençoado. Amém".