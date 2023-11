Irmã desabafa sobre estado da Bruna Biancardi após boatos envolvendo Neymar: "Sem dormir"

Irmã de Bruna Biancardi desabafa nas redes sociais; Bianca Biancardi é quem apoia a influenciadora e a acompanhou no parto

Vivendo um momento complexo em sua vida pessoal, Bruna Biancardi está "ralando" para conseguir lidar com todos os desafios. Pelo menos é o que contou Bianca Biancardi, irmã da influenciadora.

Em um desabafo nas redes sociais, ela atualizou os fãs sobre o estado da mamãe de Mavie, filha do craque Neymar Jr. Segundo ela, a bela está sem dormir para cuidar integralmente da filha.

"A gente tá vivendo a vida de recém-nascida da Mavie, e eu vejo o trabalho que dá, o quanto a mãe se doa, se dedica 24 horas por dia. Não consegue dormir uma noite desde que ela [Mavie] nasceu, e por muitos meses não consegue dormir uma noite inteira", disparou.

O desabafo acontece também após rumores apontarem que Bruna Biancardi e Neymar cancelaram o noivado. Em junho, Bianca Biancardi surpreendeu os seguidores ao fazer uma longa publicamente com críticas ao então cunhado. Na época, ela criticou a postura de Neymar que foi acusado publicamente de traição e partiu para o deboche.

"Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas. Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas", continuou.

Bianca Biancardi esteve na sala de parto no lugar de Neymar

No dia 12 de outubro, a influenciadora Bruna Biancardi revelou novos detalhes sobre o nascimento de sua filha, Mavie, fruto de seu namoro com o jogador de futebol Neymar Jr. Em suas redes sociais, ela falou pela primeira vez como foi o parto da bebê, sem a presença do pai da criança no hospital.

Em um dos posts nos stories do Instagram, Biancardi contou que Neymar não estava no parto da filha porque estava no voo da Arábia Saudita para o Brasil e não conseguiu chegar a tempo. No entanto, sua irmã Bianca Biancardi foi quem estava ao seu lado na sala de parto durante a cesariana.