Neymar tranquiliza os fãs após passar por cirurgia: "Agora é foco na recuperação"

O jogador de futebol Neymar Jr passou por uma cirurgia no joelho esquerdo nesta quinta-feira, 2

Neymar Jr usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 2, para tranquilizar seus fãs após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento foi realizado duas semanas após o jogador do Al Hilal e da Seleção Brasileira sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior, em jogo contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026.

Em seu Instagram, o atleta postou uma foto no hospital e contou que a cirurgia foi bem sucedida, e que agora vai focar em sua recuperação. Além disso, ele agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. "Deu tudo certo. Obrigado pelas mensagens e agora é foco na recuperação", escreveu o atacante na legenda da foto, que está no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético-MG, falou sobre o procedimento realizando no atleta na porta do hospital. Segundo ele, o jogador deve receber alta até o próximo sábado, 4, e depois seguirá para a etapa de recuperação. "(Neymar) deve ficar no hospital por 24h ou 48h a depender da evolução clinica. A partir disso segue pra próxima etapa que é a reabilitação fisioterápica", explicou.

Neymar após passar por cirurgia - Reprodução/Instagram

Leia também:Rafaella, irmã de Neymar, compartilha suposta indireta nas redes sociais

Bruna Biancardi quebra o silêncio após fim do noivado com Neymar

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou uma mensagem enigmática após circular a informação de que seu noivado com o craque Neymar Jr chegou ao fim. Em um desabafo publicado em seu perfil, ela refletiu sobre a chegada do mês de novembro.

"'Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vou aliviarei'. Com essas passagem que damos início a mais um mês na certeza de que precisamos descansar e se recompor para continuar na jornada com Jesus", começou ela, que depois falou sobre fé. Confira a postagem!