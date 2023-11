Bruna Biancardi mostra detalhes do primeiro mesversário de Mavie

Mavie completou 1 mês nesta segunda-feira, 6, e Bruna Biancardi mostra detalhes da festa de mesversário da filha; confira!

Nesta segunda-feira, 6, a pequena Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, completou um mês de vida. E após ganhar uma linda homenagem da mamãe, a bebê ainda contou com uma festinha para celebrar seu primeiro mesversário.

Nos stories de seu Instagram, a influencer contou que sua filha ganhou uma festa surpresa da madrinha da Mavie, sua amiga Hanna Carvalho, e de algumas pessoas que trabalham com ela. Ela aproveitou para mostrar detalhes da celebração, que contou com uma decoração super fofa.

Com tons pastéis de rosa e azul, a pequena teve uma linda mesa de bolo para sua data especial. A decoração contou com dois balões personalizados com seu nome, além de um bolo decorado com nuvens delicadas. O mesversário ainda contou com vários docinhos, incluindo bolinhos, pirulitos e brigadeiros personalizados com a inicial de Mavie.

"A dinda e o pessoal que trabalha aqui prepararam um mesversário supresa pra Mavie. Olha que amor", disse Biancardi, que também mostrou o look da bebê para a ocasião. Ela apareceu dormindo no colo da mamãe, usando um vestido branco com estampa delicada de flores rosas.

Mavie ganhou declaração de Bruna Biancardi

Mais cedo nesta segunda-feira, 6, a nova mamãe do pedaço, Bruna Biancardi, publicou uma linda declaração para comemorar o primeiro mês de sua filha, Mavie. A suposta ex-namorada de Neymar Jrusou suas redes sociais para compartilhar momentos super fofos entre as duas e aproveitou para lhe homenagear.

Com direito a várias fotos do último mês, a influenciadora falou um pouco sobre como tem sido a experiência de ser mãe. "1 mês do nosso pacotinho de amor. 30 dias desde que a minha vida mudou pra melhor. Dias cansativos, mas ao mesmo tempo deliciosos... tivemos desafios com a amamentação, que agora ficou leve e gostosa.. madrugadas juntas nos conhecendo.. horas e horas te observando no meu colo.. banhos relaxantes e trocas de roupa com muito choro.. kkk Que seja só o começo da uma aventura linda juntas! Te amo, filha. Tudo por você! Você é minha vida", escreveu Bruna na legenda da publicação.