Suspeito de invadir casa de Bruna Biancardi é detido após ajudar na invasão

A invasão na casa da influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a mãe de Mavie, filha de Neymar Jr, está dando o que falar na internet com a divulgação das novas informações. A Guarda Civil Municipal informou que um suspeito foi preso e ele é acusado de ter ajudado na invasão.

De acordo com o site R7, o homem preso mora no mesmo condomínio de Bruna e teria autorizado a entrada dos homens que invadiram e roubaram a mansão. A Guarda Civil ainda contou que os invasores estavam armados e estavam atrás de Bruna e Mavie.

Durante a invasão, os criminosos amarraram os pais de Biancardi, que eram os únicos que estavam na casa, e roubaram itens da família. Bruna e Mavie não passaram a noite na mansão e não estavam lá na hora da invasão.

Segundo o SBT, a invasão aconteceu por volta as 3h da madrugada e os bandidos levaram joias e dinheiro, deixando um prejuízo de R$ 600 mil para a família.

Agora, a Guarda Civil está investigando o caso e em busca dos outros suspeitos na região de Cotia, no interior de São Paulo.

Nova foto da Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 1º, ao mostrar uma nova imagem de sua filha, Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr. Pela manhã, a mamãe coruja registrou um momento de cuidado com a filha.

Nos stories do Instagram, ela registrou quando estava trocando a filha e ficou admirando os pés da herdeira. Na imagem, Mavie apareceu deitada em uma cama com os pés para cima e brincando com suas mãos.

O post foi feito logo depois de Bruna Biancardi compartilhar uma indireta. Em um post, ela compartilhou uma reflexão sobre a chegada do mês de novembro, que foi apontada como uma indireta após surgirem rumores de que o namoro dela com Neymar Jr teria chegado ao fim.

A mensagem dizia: ‘“Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vou aliviarei”. Com essas passagem que damos início a mais um mês na certeza de que precisamos descansar e se recompor para continuar na jornada com Jesus. Que esse mês de novembro seja repleto de amor de Deus pai e do seu cuidado em todas as áreas da nossa vida. Que esse mês de novembro venha a certeza de que depositando nossas fraquezas em Deus, nos renovaremos em força. Depositando nossos medos em Deus, nos renovaremos em esperança. Que tudo o que fizermos seja para Ele, assim, nosso mês de novembro será abençoado. Amém".