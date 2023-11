Mansão de Bruna Biancardi é invadida por quadrilha buscando Mavie; pais são amarrados

Mansão de Bruna Biancardi é invadida por quadrilha; veja os detalhes do caso

A casa da influenciadora Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, foi invadida e roubada na madrugada desta terça-feira, 7. Segundo as primeiras informações, a família foi vítima de uma quadrilha especializada em assaltos a grandes mansões.

De acordo com informações do R7, o imóvel fica em um condomínio em Cotia, na grande São Paulo. Os pais da influenciadora estavam no local e foram amarrados. Os dois passam bem e não ficaram feridos.

Ainda de acordo com o veículo, um suspeito já foi preso nesta manhã pela Guarda Civil. Ele teria autorizado a entrada dos criminosos no condomínio e foi levado para prestar esclarecimentos.

Armados, os bandidos procuravam por Bruna Biancardi e sua filha, Mavie. As duas, por sorte, não estavam no local. A movimentação estranha chamou a atenção de outros moradores, que chamaram a polícia. Ainda não se sabe o que foi levado.

Filha comemorava primeiro mês de vida

Nesta segunda-feira, 6, a pequena Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, completou um mês de vida. E após ganhar uma linda homenagem da mamãe, a bebê ainda contou com uma festinha para celebrar seu primeiro mesversário. Com tons pastel de rosa e azul, a pequena teve uma linda mesa de bolo para sua data especial. A decoração contou com dois balões personalizados com seu nome, além de um bolo decorado com nuvens delicadas. O mesversário ainda contou com vários docinhos, incluindo bolinhos, pirulitos e brigadeiros personalizados com a inicial de Mavie.

"A dinda e o pessoal que trabalha aqui prepararam um mesversário supresa pra Mavie. Olha que amor", disse Biancardi, que também mostrou o look da bebê para a ocasião. Ela apareceu dormindo no colo da mamãe, usando um vestido branco com estampa delicada de flores rosas.