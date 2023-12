Bruna Biancardi revela qual é seu manequim após a gravidez

Apenas dois meses após dar à luz Mavie, a influenciadora digital Bruna Biancardi revela mudança em seu manequim e comemora: ‘Já está largo!’

A influenciadora digital Bruna Biancardi comemorou ao começar a recuperar o seu corpo após a gestação. Nesta semana, ela contou que já reduziu o seu manequim em um tamanho apenas dois meses após dar à luz Mavie, fruto do relacionamento com Neymar Jr, e revelou que pretende emagrecer ainda mais.

Nos stories do Instagram, a morena contou que está usando o manequim M, mas quer chegar em breve ao P, que era o tamanho de roupa que sempre usou. Isso porque, durante a gravidez, ela usou peças no tamanho G .

“Semanalmente, eu entro em contato com a nutricionista. A gente, às vezes, troca a dieta para não ficar repetitiva, mas não é uma dieta restrita, até porque eu estou amamentando. A minha saúde e da pequena vêm em primeiro lugar”, disse ela.

E completou: “Estou feliz que já voltei ao M, porque eu estava no G. Voltei pro M e já está largo! Já, já, eu volto pro P, que era o tamanho que eu usava antes”.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está solteira. Há poucos dias, ela confirmou o fim do relacionamento com Neymar Jr para não ser mais envolvida nas polêmicas com o nome dele.

Bruna Biancardi mostra seu corpo apenas dois meses após o nascimento da filha - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi está focada na maternidade

Recentemente, Bruna Biancardi falou que está totalmente dedicada à maternidade desde a chegada da filha. "Estou mergulhando de cabeça na maternidade, ficando todo o tempo que eu posso com a Mavie. Ela tá tendo cólica, que é bem complicado, quem já teve filho sabe que essa fase é chatinha. Aí estou parando de comer algumas coisas pra ver se é isso. Tá uma confusão. A gente tem aproveitado bastante o tempo aqui, todo mundo junto. Sempre que a Mavie dorme e dá um tempinho eu faço alguma coisa. São coisas simples que agora eu valorizo, porque antes eu tinha uma rotina que só dependia de mim. Agora tem uma pessoinha que depende de mim, então não consigo manter minha rotina do jeito que era antes. Tá sendo bem gostoso, um tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto", contou.