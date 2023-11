Separação de Bruna Biancardi e Neymar Jr aconteceu há alguns meses, diz colunista

Bruna Biancardi confirmou o fim do namoro com Neymar Jr nesta semana, mas eles não estavam mais juntos há um bom tempo. Saiba mais

A separação de Bruna Biancardi e Neymar Jr deu o que falar nas redes sociais nesta semana quando ela confirmou que os dois não estão mais juntos. Porém, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, contou uma curiosidade sobre o término. Ele revelou que o fim do romance aconteceu há alguns meses.

De acordo com Pasin, Bruna e Neymar romperam a relação amorosa ainda durante a gravidez dela, que deu à luz Mavie há quase dois meses . Inclusive, a influenciadora já tinha o plano de anunciar o término quando a filha completasse um mês de vida.

Além disso, o colunista contou que os dois continuam com uma boa relação de convivência em prol da filha deles e eles conversaram bastante sobre a separação e a forma de fazer o anúncio publicamente.

Separação foi anunciada na terça-feira, 28

O fim do namoro de Bruna Biancardi e Neymar Jr foi anunciado na terça-feira, 28, por meio de um post nos stories do Instagram. Ela se pronunciou após Neymar Jr ser alvo de novos rumores de que teria feito com uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz. Com isso, a influencer decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.

Bruna Biancardi está focada na maternidade

Recentemente, Bruna Biancardi falou que está totalmente dedicada à maternidade desde a chegada da filha. "Estou mergulhando de cabeça na maternidade, ficando todo o tempo que eu posso com a Mavie. Ela tá tendo cólica, que é bem complicado, quem já teve filho sabe que essa fase é chatinha. Aí estou parando de comer algumas coisas pra ver se é isso. Tá uma confusão. A gente tem aproveitado bastante o tempo aqui, todo mundo junto. Sempre que a Mavie dorme e dá um tempinho eu faço alguma coisa. São coisas simples que agora eu valorizo, porque antes eu tinha uma rotina que só dependia de mim. Agora tem uma pessoinha que depende de mim, então não consigo manter minha rotina do jeito que era antes. Tá sendo bem gostoso, um tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto", contou.