No deserto com o namorado, Isis Valverde para tudo com look arrasador: 'Linda demais'

Isis Valverde para tudo ao surgir com look arrasador em deserto durante viagem com namorado; vejas as fotos

A atriz Isis Valverde impressionou ao exibir um ensaio que fez durante sua passagem pelo deserto com o namorado, o empresário Marcus Buaiz. Nesta segunda-feira, 03, a famosa compartilhou os clique feitos na paisagem de Utah, nos EUA, e chamou a atenção.

Nos registros feitos por Higor Almeida, a musa apareceu deslumbrante no cenário ao apostar em um vestido vinho, contrastando com os tons terrosos do local. Fazendo poses, a atriz deu um show de beleza com muita elegância.

"O que dá beleza ao deserto é que esconde um poço de água em qualquer parte", refletiu Isis Valverde sobre o lugar.

Nos comentários da publicação, a famosa, que está morando nos EUA desde sua separação do pai de seu filho, recebeu uma chuva de elogios. "Essa mulher é linda demais", elogiaram os fãs. "Deusa", enalteceram outros.

Na última semana, Isis Valverde surgiu indignada em um vídeo falando sobre os comentários acerca da idade de sua mãe. A famosa se mostrou chateada com os julgamentos sobre Rosalba Nable se relacionar com uma pessoa mais nova.

Assumidíssimos, Marcus Buaiz e Isis Valverde mostram momentos românticos: 'Nós'

O empresário Marcus Buaiz e Isis Valverde estão curtindo o deserto de Utah, nos EUA, com muito romance. Nesta quarta-feira, 28, após a atriz compartilhar primeira foto em seu feed na rede social com o amado, ele também publicou uma série de cliques com a artista aproveitando a viagem especial.

Separado de Wanessa Camargo, o pai dos filhos da cantora apareceu muito apaixonado agarradinho a Isis Valverde, que também se separou no último ano do pai de seu filho, Rael Valverde, o modelo André Resende.

Na legenda da publicação, o empresário milionário escreveu uma declaração em forma de reflexão. "Olhe para as estrelas, veja como elas brilham para você. Tantos momentos lendários. Somos nós em nosso próprio mundo", disse Marcus Buaiz.

Nos comentários da publicação, Isis Valverde também se declarou e até a ex-cunhada dele, Camilla Camargo, deixou um coração para eles. "Meu lindo", escreveu a atriz. "São lindos", admiraram os internautas.

Vale lembrar que Marcus Buaiz estava solteiro desde o fim do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo em 2022. Por sua vez, Isis Valverde também estava solteira desde que terminou o casamento com o modelo André Resende em fevereiro de 2022, depois de quatro anos de relacionamento.