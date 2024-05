Namorada de Endrick exibe antes e depois de procedimento na barriga

Namorada de Endrick, Gabriely Miranda surpreende ao mostrar um ‘close' de sua barriga sarada após procedimento estético

Namorada do jogador de futebol Endrick, a influenciadora digital Gabriely Miranda surpreendeu ao mostrar usa barriga sarada nas redes sociais. Ela realizou um procedimento de drenagem linfática no abdômen e impressionou com a diferença em fotos de antes e depois.

Nos stories do Instagram, ela comparou sua barriga antes do procedimento de massagem e também uma foto de depois de finalizar a sessão. “A diferença de uma drenagem”, afirmou ela na legenda.

++ Gabriely Miranda celebra seu namoro com Endrick: 'Tem sido incrível'

Contrato de namoro

O jogador de futebol Endrick surpreendeu os fãs ao revelar que a namorada, Gabriely Miranda, criou um 'contrato' após o casal oficializar publicamente a relação, em outubro do ano passado. Em entrevista ao 'PodDelas', os dois contaram que o documento foi assinado em comum acordo.

Sem mencionar detalhes das cláusulas presentes no 'acordo', a companheira do atleta explicou que não se trata de um 'contrato de namoro' com tempo de relação. O casal esclareceu a existência do documento logo após Tatá Estaniecki, uma das apresentadoras do podcast, questionar como Endrick e Gabriely conseguiam conciliar as rotinas.

"É verdade, temos um contrato de namoro. Não é um contrato de tempo, tá gente? As pessoas já vão achar… Existe um contrato que tem e-mail, RG, tem a assinatura dele, tem a minha assinatura, tem tudo", informou a influenciadora e modelo.

O atacante do Palmeiras confessou que chegou a pensar que havia feito algo de errado ao descobrir a iniciativa da amada em realizar um 'contrato'. "Ela fez.Na hora que ela estava fazendo, achei que ela estava muito p*** comigo, por que ela demorou para fazer, foi uma horinha, e ela não me respondia. Eu disse: 'Fiz alguma merda'. Do nada ela mandou um contrato, realmente ela fez um contrato", explicou Endrick.