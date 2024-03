Conheça Gabriely Miranda, modelo e namorada do jogador Endrick

Modelo e influenciadora digital, Gabriely Miranda vive um relacionamento sério com o atacante do Palmeiras, Endrick, desde outubro de 2023

Na última terça-feira, 26, o Brasil empatou em 3 a 3 contra a Espanha em um amistoso no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Mas foi fora dos campos que uma cena encantou os internautas: o beijo de Endrick, autor de um dos gols da partida, em sua namorada, Gabriely Miranda.

Gabriely tem 21 anos anos de idade e assumiu o relacionamento com o jogador em outubro do ano passado. Endrick, de 17 anos, é atacante do Palmeiras e, em julho, será transferido para o Real Madrid, na Espanha.

Embora o casal tenha mantido o namoro fora dos holofotes por um tempo, aos poucos, os dois passaram a aparecer com mais frequência juntos. Ela, inclusive, já declarou que cogita se mudar para a Espanha quando o parceiro for transferido.

Nas redes sociais, Gabriely se diz "apaixonada por Jesus" e compartilha seu dia a dia do trabalho, idas à praia e viagens aos seus quase 500 mil seguidores. Modelo, ela já posou para diversas marcas de roupas, óculos, joias e artigos esportivos.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora também costuma publicar declarações para o namorado. Na última terça-feira, 26, ela compartilhou um registro do momento em que beija Endrick após a partida e afirmou que ele a fez acreditar no amor.

"Você cura todos os dias feridas que nem foi você que causou. Você chegou quando eu não esperava mais nada. Você chegou fazendo com que eu ainda acreditasse no amor. E o amor recíproco, um amor de respeito, um amor de companheirismo, um amor inabalável. Contigo tudo parece leve, estar com você se tornou um lugar mágico que afasta os problemas da minha mente", disse ela em um trecho da declaração.

Gabriely Miranda celebra seu namoro com Endrick

A modelo Gabriely Miranda, de 21 anos, está apaixonada! Ela é a namorada do jogador de futebol Endrick, de 17 anos, astro do time Palmeiras, e conversou com exclusividade com o site CARAS Digital sobre o seu amor e sua carreira.

A estrela já trabalhou com diversas marcas do universo da moda e beleza como modelo e tem presença marcante nas redes sociais para mostrar detalhes sobre o seu dia a dia. Enquanto se dedica a sua ótima fase profissional, ela também vive as alegrias de um amor.

Gabriely e Endrick estão juntos desde outubro de 2023 e ela contou como eles se conheceram. "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial, sim, mas desde o início já sabíamos que queríamos estar juntos", contou ao site CARAS.

Então, ela ainda relembrou a decisão de assumir o romance publicamente. "Somos muito alinhados e conversamos bastante, antes de qualquer coisa. No início, nós preferimos viver isso de forma mais privada, mas depois que se tornou público resolvemos levar a situação com leveza. Não tivemos receio da repercussão, mas nós sempre estivemos conscientes sobre o que queremos deixar só entre nós e o que pode ser público. Como é a primeira vez em que a minha vida está sendo exposta, tenho aprendido a lidar com isso aos poucos", comentou.

Ao ser questionada sobre como é namorar um jogador de futebol, ela declarou: "Como qualquer relacionamento, nós torcemos muito pelo sucesso um do outro. A gente se apoia e deseja que o outro alcance muitas coisas. Uma das questões mais legais é que sou palmeirense de berço, então meu amor pelo time é gigante. Tem sido incrível torcer por ele e pelo meu time". E os elogios para o amado são muitos. "Temos uma relação de bastante respeito. Admiro casais que se apoiam e que estão disponíveis para escutar um ao outro. A gente tem construído essa relação de cumplicidade no nosso relacionamento. [...] Todos os momentos com ele são especiais! Mas comemorar o meu aniversário com ele foi incrível, assim como o Ano Novo, que passamos juntos pela primeira vez. É sempre muito divertido, porque ele me ajuda a encarar tudo de forma leve".