Jogador Endrick revela que possui 'contrato' com a namorada: 'Ela fez'

Atacante do Palmeiras, o jogador Endrick contou que a companheira criou um 'contrato de namoro' após assumirem a relação publicamente

O jogador de futebol Endrick surpreendeu os fãs ao revelar que a namorada, Gabriely Miranda, criou um 'contrato' após o casal oficializar publicamente a relação, em outubro do ano passado. Em entrevista ao 'PodDelas', os dois contaram que o documento foi assinado em comum acordo.

Sem mencionar detalhes das cláusulas presentes no 'acordo', a companheira do atleta explicou que não se trata de um 'contrato de namoro' com tempo de relação. O casal esclareceu a existência do documento logo após Tatá Estaniecki, uma das apresentadoras do podcast, questionar como Endrick e Gabriely conseguiam conciliar as rotinas.

"É verdade, temos um contrato de namoro. Não é um contrato de tempo, tá gente? As pessoas já vão achar… Existe um contrato que tem e-mail, RG, tem a assinatura dele, tem a minha assinatura, tem tudo", informou a influenciadora e modelo.

O atacante do Palmeiras confessou que chegou a pensar que havia feito algo de errado ao descobrir a iniciativa da amada em realizar um 'contrato'. "Ela fez.Na hora que ela estava fazendo, achei que ela estava muito p*** comigo, por que ela demorou para fazer, foi uma horinha, e ela não me respondia. Eu disse: 'Fiz alguma merda'. Do nada ela mandou um contrato, realmente ela fez um contrato", explicou Endrick.

Logo em seguida, o casal retomou a pergunta da apresentadora e revelaram que apesar da correria do dia a dia, conseguem se encontrar bastante, mas não na frequência que gostariam. De acordo com Gabriely Miranda, por conta do trabalho, os dois se veem mais na parte da noite.

Endrick tem 17 anos e assumiu publicamente o relacionamento com Gabriely, de 21 anos, em outubro de 2023. Grande destaque como atacante do Palmeiras - time campeão do Paulistão 2024 - o jogador de futebol será transferido para o Real Madrid, na Espanha, em julho deste ano.

Gabriely Miranda celebra namoro com Endrick

A modelo Gabriely Miranda, de 21 anos, está apaixonada! Ela é a namorada do jogador de futebol Endrick, de 17 anos, astro do time Palmeiras, e conversou com exclusividade com o site CARAS Digital sobre o seu amor e sua carreira.

A estrela já trabalhou com diversas marcas do universo da moda e beleza como modelo e tem presença marcante nas redes sociais para mostrar detalhes sobre o seu dia a dia. Enquanto se dedica a sua ótima fase profissional, ela também vive as alegrias de um amor.

Gabriely e Endrick estão juntos desde outubro de 2023 e ela contou como eles se conheceram. "A gente se conheceu há alguns meses, pelas redes sociais. Desde o primeiro encontro, as coisas caminharam bem naturalmente, porque nós gostamos muito da companhia um do outro. Teve um pedido de namoro oficial, sim, mas desde o início já sabíamos que queríamos estar juntos", contou ao site CARAS.