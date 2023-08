Na varanda, Regina Volpato renova o bronzeado e impressiona: ''Zero defeitos''

Após sair da Gazeta, Regina Volpato renova o bronzeado na varanda de seu apartamento e dá show de beleza

A apresentadora Regina Volpato mostrou como curtiu seu final de semana após deixar a Gazeta recentemente. Neste domingo, 06, a famosa publicou um clique de biquíni e chamou a atenção ao surgir deslumbrante.

Na varanda de seu apartamento luxuoso, em São Paulo, a artista surgiu renovando o bronzeado. Ela aproveitou o dia de sol para usufruir do local com roupa de banho e óculos de sol. Fazendo pose e carão, Regina Volpato deu um show de beleza.

"É agosto? Parece janeiro! Como você está aproveitando o domingo?", escreveu ela interagindo com os fãs. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Sou ruim de matemática, mas pelos meus cálculos, essa foto tem um total de ZERO DEFEITOS", brincaram. "Saudades de você no programa Mulheres", lamentaram outros a saída dela da atração.

Na sexta-feira, 28, Regina Volpato se despediu do Mulheres, da TV Gazeta.“Hoje é meu último dia aqui no Mulheres. Muito obrigada por tudo. Na segunda-feira não percam o Mulheres com Regiane Tapias e Pâmela Domingues. Um beijo”, disse ela.

Vale lembrar que a comunicadora e a Gazeta não entraram em um acordo para ela continuar no ar. A emissora ofereceu um contrato com redução de salário para ela, que não aceitou. Então, as duas partes decidiram romper o vínculo com o aviso prévio até o término do atual contrato. A decisão da saída da comunicadora foi confirmada pela Gazeta em um comunicado oficial há poucas semanas.

Veja a foto de Regina Volpato:

O que a Regina Volpato vai fazer após sair da TV Gazeta?

Em conversa com o colunista Flávio Ricco, do R7, Regina Volpato contou que ainda não tem nenhum contrato fechado com outro projeto para trabalhar após o fim de sua trajetória no programa Mulheres. Agora, ela quer cuidar de sua agenda pessoal, suas redes sociais e participar de programas de TV em outras emissoras.