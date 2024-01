Mãe de Larissa Manoela surge com novo visual após se afastar da filha

Tá diferente! Mãe de Larissa Manoela reaparece na internet em foto com o marido e uma amiga da filha em rara aparição depois de confusão familiar

Mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques fez uma rara aparição na internet nesta semana depois de viver um período se afastamento em sua relação com a filha. As duas perderam o contato há alguns meses depois de atritos por causa dos negócios da família e ainda não voltaram a se falar. Agora, Silvana surgiu com novo visual.

A mãe da atriz apareceu com o cabelo mais curto e tingido de preto. A transformação na aparência foi revelada em uma foto compartilhada nos stories do Instagram, quando Silvana posou com uma amiga da filha, Duda Cagol, e o marido, Gilberto Elias.

Hoje em dia, Silvana e Gilberto levam uma vida longe dos holofotes e de forma discreta. Eles não apareceram mais nas redes sociais desde que romperam a relação com a herdeira. Por sua vez, Larissa Manoela segue com seus posts de viagens e rotina normalmente.

Em rara aparição, mãe de Larissa Manoela aparece bem diferente em nova foto. Veja! pic.twitter.com/lOGUexL6Za — Glow News (@GlowNewsOficial) January 23, 2024

Larissa Manoela completou um mês de casada

A atriz Larissa Manoela está em festa nesta quarta-feira, 17. Isso porque ela e o marido, o ator André Luiz Frambach, completaram o primeiro mês do casamento. Os dois se casaram em 17 de dezembro de 2023 em uma cerimônia secreta em uma mansão no Rio de Janeiro.

Agora, a estrela relembrou fotos do grande dia em suas redes sociais. Nas fotos, o casal apaixonado apareceu trocando beijos e carinhos após a cerimônia no jardim.

“Bodas de beijinho. 1 mies do nosso sim”, disse ela na legenda. Vale lembrar que ela se casou em uma cerimônia discreta, com poucos convidados e não chamou os pais para o evento.