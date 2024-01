Larissa Manoela celebra o primeiro mês do casamento com André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela relembra fotos do seu casamento com o ator André Luiz Frambach ao completar um mês da união

A atriz Larissa Manoela está em festa nesta quarta-feira, 17. Isso porque ela e o marido, o ator André Luiz Frambach, completaram o primeiro mês do casamento. Os dois se casaram em 17 de dezembro de 2023 em uma cerimônia secreta em uma mansão no Rio de Janeiro.

Agora, a estrela relembrou fotos do grande dia em suas redes sociais. Nas fotos, o casal apaixonado apareceu trocando beijos e carinhos após a cerimônia no jardim.

“Bodas de beijinho. 1 mies do nosso sim”, disse ela na legenda.

Os detalhes do vestido de noiva de Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela caprichou na escolha do seu vestido de noiva para o seu casamento com o ator André Luiz Frambach. O vestido de noiva dela chamou a atenção com elegância e estilo.

O vestido de noiva de Larissa Manoela foi feito pelo estilista Lucas Anderi, que foi quem fez o vestido de debutante dela para a festa de 15 anos. Para o casamento, o look da noiva foi um vestido curto, estruturado e de manga comprida.

O modelito foi feito com tecido crepe na cor off-while, com recortes de alfaiataria, mangas bufantes, saia estruturada e um grande laço nas costas. O vestido foi confeccionado em apenas 30 dias, informou o estilista ao site Splash UOL. Para completar o visual, a noiva usou um arco com laço no cabelo e buquê de flores brancas.

A estrela ainda colocou joias discretas e usou a maquiagem impecável em tons de rosa.

Quando Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram o namoro?

Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumiram o namoro em julho de 2022 após especulações nas redes sociais. Desde então, os dois estão sempre justos e trocando declarações de amor nas redes sociais.

"Foi um reencontro que aconteceu na hora certa e do jeito que deveria ser. Sempre nos demos bem e passamos a conviver, naturalmente, com mais frequência. Acho que a vida nos aproximou. Os sentimentos foram se transformando e houve uma grande conexão. Esse reencontro aconteceu porque houve uma sintonia em tudo o que nós estávamos vivendo individualmente", disse ela sobre seu namoro em entrevista na Revista CARAS.

Na época, ela contou que os dois se inspiravam no casamento duradouro dos pais. "Nós dois temos nossas grandes referências em casa, pois nossos pais são casados há quase 30 anos. Claro que a gente se admira, se inspira e sonha em, talvez, um dia ter algo tão concreto e para a vida toda, como nossos pais têm", afirmou em agosto de 2022.