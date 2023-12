Você lembra? Briga de Larissa Manoela com a mãe começou no Natal

Relembre uma das desavenças entre Larissa Manoela e sua mãe no Natal. As duas seguem sem contato e a atriz não chamou os pais para seu casamento

A atriz Larissa Manoela se distanciou dos pais, Silvana e Gilberto, durante o ano de 2023, mas uma das desavenças entre eles começou no Natal de 2022. Com a proximidade do Natal deste ano, relembrou como foi o atrito entre mãe e filha no ano passado:

No Natal de 2022, Larissa Manoela quis passar a data festiva ao lado da família do seu então noivo, o ator André Luiz Frambach, e convidou seus pais para se juntarem a eles neste dia. Porém, a mãe dela não gostou disso. O print da troca de mensagens entre mãe e filha foi divulgado em uma entrevista que a atriz concedeu após romper com os pais ao longo do ano.

Na troca de mensagens, Larissa disse: "Oi mãe! Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba. Quero te desejar um feliz natal. Não porque eu acredito que será feliz, porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos como sonhei. Mas tento entender a sua escolha, a do pai. Eu também fiz a minha. Sigo em oração pela nossa família, pela nossa relação. Não tem um dia sequer que eu não pense em você, em como você está, o que está sentindo. Meu amor por você é gigantesco, nunca irá mudar e jamais será substituído. Sinto falta da minha melhor amiga. Tô aqui pra quando você quiser. Uma linda noite de natal".

Por sua vez, a mãe dela respondeu: "Vai à merd*, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também". Depois disso, as desavenças na família aumentaram e envolveram o dinheiro que a atriz conquistou ao longo de sua carreira artística. Tanto que eles romperam o contato há alguns meses.

Inclusive, em 17 de dezembro, Larissa Manoela se casou com André Luiz Frambach em uma cerimônia intimista e discreta, e ela não convidou os pais.

Em outubro, Larissa Manoela disse que ainda não fez contato com os pais

A atriz Larissa Manoela surpreendeu ao revelar como anda a sua relação com os pais, Silvana e Gilberto, após a exposição da vida financeira da família há pouco tempo, quando veio à tona que ela desmanchou a parceria profissional com eles. Em entrevista na revista Glamour, a estrela contou que eles perderam o contato.

“Atualmente, eu tenho zero contato com a família de sangue e acho que muito porque tudo aconteceu dessa maneira. Mas não foi por falta de busca ou de tentar ouvir essas pessoas, mas simplesmente porque a ruptura foi grande”, disse ela. Além disso, a artista garantiu que tem o apoio de seus amigos. “Hoje, tenho a família que escolhi, que são meus amigos, pessoas próximas. A gente costuma falar muito sobre essa questão da família, que é o sangue, né? E, de fato, a gente pertence a esse universo que Deus mandou”, refletiu.

Ainda na entrevista, Larissa Manoela entregou em qual momento decidiu tirar os pais do controle de sua carreira. “A minha autonomia sempre foi o que busquei. Eu tenho 22 anos. Então, acho que é natural do ser humano procurar essa voz. Desde os meus 18, sentia que precisava recalcular a rota de uma maneira que pudesse ser benéfica para mim, que aprendesse com o processo, mas sem que tudo o que foi feito tivesse vindo à tona. Infelizmente, muito saiu do meu controle, tive que aceitar, repensando para que pudesse seguir o meu caminho. Então, hoje estou à frente da minha empresa e da minha carreira, muito realizada”, afirmou.