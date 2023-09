Larissa Manoela ostenta curvas impecáveis ao renovar o bronzeado

A atriz Larissa Manoela ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar cliques na praia e na piscina

A atriz Larissa Manoelaimpressionou os seguidores das redes sociais neste sábado, 16, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando toda sua beleza e seu corpo escultural.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista aparece curtindo o dia ensolarado e renovando o bronzeado na piscina e também na praia. Em cada registro, a namorada do ator André Luiz Frambach, exibe seu corpo impecável com um biquíni de modelo diferente.

Na legenda da publicação, Larissa confessou que está contando os dias para a chegada do verão. "Verão, falta muito pra você chegar?", escreveu a famosa, ganhando elogios dos seguidores. "Gata em todas", disse uma seguidora. "Fico impressionada com a sua beleza", escreveu outa. "Que mulher maravilhosa", falou uma fã.

Recentemente, Larissa revelou nas redes sociais que vai voltar a trabalhar com Maisa Silva. As duas estrelas, que contracenaram em 'Carrossel', do SBT, vão atuar juntas na terceira temporada da série da Netflix, "De volta aos 15". "Surpresa! Gente, sim, é oficial! Agora eu também faço parte da terceira e última temporada de ‘De volta aos 15’ . Vou ter o prazer de contracenar novamente com minha amiga e parceira da vida, Maisa, estou muito feliz!", celebrou a artista.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Leia também:Larissa Manoela está sem dinheiro? Entenda situação da atriz após abandonar fortuna

Carta aberta para a afilhada

A atriz Larissa Manoela encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da afilhada, Antonella Urbano, que completou seis anos de vida. A artista publicou uma carta aberta para demostrar o seu amor pela menina, filha de Sabrina Urbano, e também para falar sobre sua responsabilidade como madrinha.

"Carta aberta pra minha afilhada. Há 6 anos quando você nasceu e minha vida floresceu. Eu nunca pensei que pudesse cumprir uma missão tão importante na vida de alguém. Ser madrinha é ser muito especial! E eu era pra ser sua. Me alegro com a sua alegria, me impressiono com a sua inteligência e me emociono com o seu crescimento. Tão linda e esperta! Dona de um coração gigante e uma bondade tamanha. Apaixonante!", escreveu ela em um trecho da mensagem. Confira o texto na íntegra!