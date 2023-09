Com carta aberta, Larissa Manoela se declara no aniversário da afilhada

A atriz Larissa Manoela prestou uma bela homenagem no aniversário de seis anos da afilhada, Antonella

A atriz Larissa Manoelaencantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 14, ao compartilhar uma sequência de cliques ao lado da afilhada, Antonella Urbano, que completou seis anos de vida.

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma carta aberta para demostrar o seu amor pela menina, filha de Sabrina Urbano, e também falar sobre sua responsabilidade como madrinha.

"Carta aberta pra minha afilhada. Há 6 anos quando você nasceu e minha vida floresceu. Eu nunca pensei que pudesse cumprir uma missão tão importante na vida de alguém. Ser madrinha é ser muito especial! E eu era pra ser sua", começou ela.

Em seguida, Larissa falou sobre acompanhar o crescimento de Antonella. "Me alegro com a sua alegria, me impressiono com a sua inteligência e me emociono com o seu crescimento. Tão linda e esperta! Dona de um coração gigante e uma bondade tamanha. Apaixonante!", acrescentou.

"Que você siga no caminho da luz, coberta por bençãos e cheia de proteção. Saúde e muita felicidade! Aproveite hoje e sempre. "Didi" e o "Príncipe" vão estar aqui pra tudo, te amamos muito. Feliz aniversário, Antonella", finalizou a atriz.

Nos comentários, André Luiz Frambach, namorado de Larissa também deixou uma mensagem carinhosa. "Você é capaz de tudo, até do que não “pensou” você é gigante, teu amor é único e tão, tão gigante que nem você mesma entende, só quem está todos os dias perto de você! Eu te amo, muito orgulho de você como mulher, como amiga, noiva, madrinha… AMO VOCÊS DUAS!", declarou o ator.

Festa surpresa para a afilhada

Na última sexta-feira, 8, Larissa Manoela preparou uma festa surpresa para comemorar o aniversário da afilhada, Antonella. A comemoração, que aconteceu na mansão da atriz, teve como o tema 'sereia'.

"Uma das coisas que mais amo é poder comemorar a vida e os bons momentos. Então preparamos uma festa surpresa pra minha afilhada, Antonella, que tá completando 6 aninhos. Minha sereia favorita. Uma pool party divertida, com amigos, música e comidinhas deliciosas! Que maravilha!", celebrou a famosa.