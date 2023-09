Larissa Manoela celebra reencontro com Maisa em novo trabalho: “Parceira da vida”

De ‘Carrossel’ pra vida! Larissa Manoela abre o coração sobre novo projeto ao lado de Maísa após boatos de rivalidade

Durante a infância, Larissa Manoela e Maisa tiveram que enfrentar os rumores de uma suposta rivalidade depois de atuarem juntas na novela infantil do SBT, "Carrossel". Agora, as atrizes deixam os boatos para trás e celebram um reencontro emocionante em um novo projeto, que acontece na terceira temporada da série da Netflix, "De volta aos 15".

Através das redes sociais, Maisa e Larissa vibraram com a novidade: “Uma amiga que eu tenho desde criança e sou muito fã dela. Estou muito feliz que vamos nos reencontrar para fazer história mais uma vez”, a apresentadora se derreteu pela amiga, que enfrentou uma série de polêmicas em sua vida pessoal e profissional recentemente.

Larissa também fez questão de rasgar elogios para Maisa: “Surpresa! Gente, sim, é oficial! Agora eu também faço parte da terceira e última temporada de ‘De volta aos 15’ . Vou ter o prazer de contracenar novamente com minha amiga e parceira da vida, Maisa, estou muito feliz!”, celebrou a artista, que vai contracenar com Camila Queiroz e Klara Castanho na produção.

A noiva do ator André Luiz Frambach também reencontra outro nome importante de seu passado na série adolescente, seu ex-namorado, João Guilherme. No entanto, a estrela preferiu não comentar sobre o antigo relacionamento com o filho do cantor setanejo Leonardo, que durou cerca de um ano entre 2015 e 2016.

Só eu sei o quanto tava ansiosa pra dar essa notícia pra vocês: sim, é real. @larimanoela está confirmada na terceira e última temporada de De Volta aos 15! ✌️✨ pic.twitter.com/J6W69VMq7J — netflixbrasil (@NetflixBrasil) September 12, 2023

Vale destacar que Larissa enfrenta uma batalha judicial com seus pais, desde que decidiu participar da administração de sua carreira. Em recentes entrevistas, a atriz contou que decidiu reconstruir seu patrimônio após abrir mão de todos os seus bens para os pais, e inclusive, ganhou o apoio de Maisa, que comentou o caso e garantiu que esteve ao lado de Larissa no momento difícil.

Larissa Manoela e Maisa já foram rivais?

Durante uma entrevista ao podcast Vaca Cast, Larissa comentou sobre a suposta rivalidade com Maisa e contou que elas precisaram superar os rumores de uma inimizade durante a infância para não atrapalhar a relação: “Era muito triste e a gente queria passar por cima daquilo porque não era verdade. Existe a verdade e só a gente sabe”, ela desabafou ao negar os boatos.