Larissa Manoela choca com corpaço em série de fotos de biquíni: ''Maravilhosa''

Em Fernando de Noronha, Larissa Manoela roubou a cena com seus biquínis e curvas esculturais

A atriz Larissa Manoela (21) impressionou com novas fotos de sua viagem por Fernando de Noronha. Neste domingo, 18, a famosa compartilhou curtindo as praias deslumbrantes do local e roubou a cena ao surgir de biquíni.

Nos registros publicados pela artista, ela apareceu aproveitando o mar com muita beleza e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

Usando uma série de biquíni estilosos, Larissa Manoela deu um show de beleza na paisagem paradisíaca. "Momentos pra lembrar uma vida inteira", mostrou ela alguns registros curtindo a natureza do lugar.

Não demorou para os comentários da publicação ficarem cheios de elogios para a famosa. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Belíssima", admiraram outros.

Ainda neste sábado, 17, Larissa Manoela fez uma declaração para o namorado, o também ator André Luiz Frambach (25), com fotos ao lado dele em Fernando de Noronha. Nos registros, o casal esbanjou sua boa forma e impressionou com curvas saradas.

Larissa Manoela choca ao adotar novo visual arrasador

A atriz Larissa Manoela resolveu mudar o visual para começar o próximo ano com os cabelos diferentes. Nesta segunda-feira, 12, a famosa compartilhou fotos exibindo o resultado da transformação e impressionou com a transformação.

Toda produzida, usando uma maquiagem marcante, a famosa apareceu exibindo suas novas madeixas e surpreendeu ao adotar uma franjinha.

Ainda com os cabelos longos e escuros, Larissa Manoela chamou a atenção com o corte diferente dos fios. "Todo final de ano, é lei!", contou a artista sobre ter o hábito de finalizar o ano renovando o visual.

