Na praia, Larissa Manoela e o namorado esbanjam corpaços sarados: ''Que lindos''

Em Fernando de Noronha, Larissa Manoela e André Luiz Frambach roubaram a cena ao exibirem boa forma em fotos românticas

A atriz Larissa Manoela (21) e o namorado, o também ator André Luiz Frambach (25), estão curtindo uma viagem com muito romance por Fernando de Noronha. Neste sábado, 17, a famosa compartilhou novas fotos na praia com o amado e chamou a atenção.

Isso porque, o casal mostrou toda sua boa forma ao surgir de roupa de banho. De biquíni rosa e laranja, a artista ostentou seu corpaço deslumbrante ao lado do companheiro, que se destacou com seu tanquinho no local.

Na legenda da publicação, Larissa Manoela aproveitou os registros cheios de amor para fazer uma declaração para André.

"Meu abrigo, Cara metade, Alma gêmea, Melhor amigo… Poderia por horas ficar listando. Tudo que tu representa. Apreciando, teus olhos verdes lindos e enrolada nos teus cachos dourados. Admirando, tua bondade tamanha, teu coração gigante, tua energia contagiante, tua alma vibrante! Me achei em você, me preenchi, inundei, transbordei. Nunca cogitei nem sequer pensei…saí só pra voltar pra ti. EU & VOCÊ. Noronha & o mundo todo. TE AMO", falou ela.

Em resposta, o ator, de Cara e Coragem, também escreveu uma breve declaração de amor para a namorada. "Eu só consigo falar que te amo, só consigo gritar que eu te amo, e espalhar pro mundo o amor que sinto e que vivo com você! Você é meu abrigo, meu porto seguro, minha vida, meu sonho, meu lar! MINHA ALMA GÊMEA", exclamou ele.

Ainda nos últimos dias, Larissa Manoela deu um show de beleza natural ao surgir sem maquiagem em fotos de biquíni, exibindo seu bronzeado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela exibe novas tatuagens e revela significados

Larissa Manoela usou as redes sociais recentemente para mostrar aos seus seguidores as duas novas tatuagens que fez em seus braços.

A atriz, que recentemente esteve no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo, tatuou a palavra 'Resilience' em um braço, e desenhou um beija-flor no outro.

Na legenda da publicação, ela fez uma reflexão. "Eu sou feita de alegria e sensibilidade. De amor e liberdade. Sei sentir a força e a suavidade. Entre as asas de um beija-flor. No seu voo com pequenas pausas insistentes pelo frescor. Do que há de melhor num ato de amor."