De biquíni, Larissa Manoela dá show de beleza natural ao mostrar bronzeado: ''Que linda''

Atriz Larissa Manoela esbanjou beleza ao fazer selfies de biquíni exibindo bronzeado

A atriz Larissa Manoela (21) deu um show de beleza natural nesta quinta-feira, 08, ao compartilhar selfies de biquíni, quase sem maquiagem e com os cabelos sem produção.

Nos registros publicados pela artista, ela apareceu fazendo caras e bocas para a câmera e chamou a atenção ao surgir mais corada após um dia de sol.

Ostentando seu bronzeado, Larissa Manoela encantou com as fotos. "Capricorniana & a última é o ascendente em peixes. 100% em equilíbrio", escreveu a famosa na legenda sobre seu signo e personalidade.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a atriz de muitos elogios. "Que linda", exclamaram os fãs. "Uau! Que gata!", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Larissa Manoela impressionou ao aparecer toda produzida e vestindo um look decotado. Cheia de estilo, ela brilhou no clique e surpreendeu ao ostentar seu bocão maquiado.

Larissa Manoela esbanja beleza natural em selfies; veja:

Larissa Manoela exibe novas tatuagens e revela significados

Larissa Manoela usou as redes sociais recentemente para mostrar aos seus seguidores as duas novas tatuagens que fez em seus braços.

A atriz, que recentemente esteve no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo, tatuou a palavra 'Resilience' em um braço, e desenhou um beija-flor no outro.

Na legenda da publicação, ela fez uma reflexão. "Eu sou feita de alegria e sensibilidade. De amor e liberdade. Sei sentir a força e a suavidade. Entre as asas de um beija-flor. No seu voo com pequenas pausas insistentes pelo frescor. Do que há de melhor num ato de amor."

