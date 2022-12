Larissa Manoela choca ao adotar novo visual arrasador: ''Tá incrível''

Atriz Larissa Manoela adotou franjinha e impressionou ao mostrar o resultado de transformação

A atriz Larissa Manoela (21) resolveu mudar o visual para começar o próximo ano com os cabelos diferentes. Nesta segunda-feira, 12, a famosa compartilhou fotos exibindo o resultado da transformação e impressionou com a transformação.

Toda produzida, usando uma maquiagem marcante, a famosa apareceu exibindo suas novas madeixas e surpreendeu ao adotar uma franjinha.

Ainda com os cabelos longos e escuros, Larissa Manoela chamou a atenção com o corte diferente dos fios. "Todo final de ano, é lei!", contou a artista sobre ter o hábito de finalizar o ano renovando o visual.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo ficaram admirados com a novidade e aprovaram a mudança. "Amei, tá incrível", disseram. "Linda demais", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, a atriz arrancou mais elogios ao aparecer de cara lavado e mostrando seu bronzeado em selfies de biquíni.

Larissa Manoela muda o visual; veja como ficou:

Larissa Manoela exibe novas tatuagens e revela significados

Larissa Manoela usou as redes sociais recentemente para mostrar aos seus seguidores as duas novas tatuagens que fez em seus braços.

A atriz, que recentemente esteve no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo, tatuou a palavra 'Resilience' em um braço, e desenhou um beija-flor no outro.

Na legenda da publicação, ela fez uma reflexão. "Eu sou feita de alegria e sensibilidade. De amor e liberdade. Sei sentir a força e a suavidade. Entre as asas de um beija-flor. No seu voo com pequenas pausas insistentes pelo frescor. Do que há de melhor num ato de amor."

