Juliette surpreende fãs ao posar para fotos em local luxuoso: “Ostentando”

A cantora Juliette surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em suas redes sociais fotos em local luxuoso

Nesta quarta-feira, 28, Juliette deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em local luxuoso. A cantora recebeu diversos elogios de fãs e famosos.

A vencedora do BBB 21 surgiu em um jatinho com um look estiloso e confortável. Juliette surgiu com uma blusa cropped preta que deixava um pouco de sua barriga à mostra, calça de moletom branca e um boné preto.

Além das selfies na luxuosa aeronave, a artista ainda publicou um vídeo mostrando a vista do Rio de Janeiro enquanto voava. Na legenda da publicação, Juliette colocou um emoji de avião.

Nos comentários, a atriz Marina Ruy Barbosa, que também esbanjou beleza em fotos recentes, elogiou Juliette: “Muito linda”. E a cantora Ivete Sangalo também comentou: “Gatíssima”.

Os seguidores de Juliette adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “A bicha mesmo na correria consegue ser belíssima nas fotos”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Apaixonada”. Uma admiradora também elogiou: “Tão linda”.

“Deusa”, declarou uma fã após ver as fotos. E outra seguidora ainda comentou: “Empresária ela”. Uma página de fãs dedicada à Juliette ainda escreveu: “A mulher mais linda do mundo e adjacências”.

Falando em luxo, Juliette causou comoção nas redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado do DJ Alok e da esposa Romana Novais. A artista se encontrou com o casal em um evento no Rio de Janeiro.

Para o evento, a campeã do BBB estava esbanjando elegância com um vestido rosa e amarelo, com pedras e avaliado em cerca de R$ 3 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Boa forma!

Juliette ainda arrancou suspiros de seus seguidores ao posar de biquíni para novas fotos durante suas férias na Europa acompanhada de amigos famosos como Jade Picon e as cantoras Vivi e Marina Sena.

A estrela surgiu com um biquíni bem fininho em um luxuoso iate. O biquíni fio-dental azul deixou o corpo sarado e a boa forma de Juliette à mostra. Nas imagens, ela posou e fez carão de vários ângulos diferentes para mostrar sua beleza.