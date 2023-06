Magérrima, Juliette seduz os fãs com fotos de biquíni azul e saída de praia com transparência

Em vários ângulos, Juliette ostenta seu corpaço escultural em ensaio fotográfico só de biquíni fio-dental

A ex-BBB e cantora Juliette Freire agitou as redes sociais nesta terça-feira, 20, ao compartilhar um ensaio fotográfico ousado durante suas férias na Europa. A estrela exibiu o seu corpo sarado e curvilíneo ao aproveitar um passeio de barco ao lado dos amigos.

No Instagram, ela compartilhou um álbum de fotos usando apenas um biquíni fio-dental e também outros registros com um vestido transparente no estilo de saída de praia. Nas imagens, ela posou de vários ângulos diferentes para mostrar sua beleza impecável.

Nos comentários, a estrela recebeu vários elogios dos seus seguidores. “Perfeita é o nome dela”, disse um seguidor. “Quanta abundância em uma foto”, declarou outro. “Gata demais”, comentou mais um.

Pé de Juliette rouba a cena em foto

A ex-BBB e cantora Juliette Freire exibiu fotos com as amigas durante as férias na Croácia e um detalhe do corpo dela roubou a cena. A musa exibiu o seu pé em uma foto com as influenciadoras digitais Jade Picon e Vivi Wanderley e o formato do pé chamou a atenção.

Os internautas repararam que em uma das fotos o pé dela surgiu em um ângulo diferente e fizeram vários comentários. “O que aconteceu com o pé da Juliette?”, questionou um fã. “Só reparei os pés de vocês ficaram estranhos, mas estão todas lindas”, comentou outro.

“Tiraram de um ângulo que aumentou o pé”, disse mais um. “Pezão”, disparou outro. “Achei que só eu tinha percebido”, comentou mais um. “O ângulo não favoreceu”, escreveu um seguidor.

Juliette fala sobre comparações com Amanda

A campeã do BBB 21, Juliette Freire, fez história no reality ao conquistar um número impressionante de seguidores na rede social, mostrando sua força com o público. Amanda, vencedora do BBB 23, também teve seu nome muito falado em relação a ter vários fãs e aí surgiram várias comparações entre as duas.

Após ver alguns comentários negativos e bons envolvendo seu nome com o da médica, a advogada resolveu se pronunciar em seu Twitter."Para exaltar uma mulher… você não precisa diminuir outra", começou dizendo a cantora, que até foi atacada algumas vezes pela torcida de Amanda.

"1.Respeitar o mérito de cada pessoa 2.Respeitar a história de cada pessoa 3.Exaltar a vitória de uma mulher 4.Não comparar pessoas. Somos únicos e isso é lindo. É o básico", explicou a artista.