Juliette se pronuncia sobre comparações com Amanda: ''Somos únicos''

Após Amanda vencer o BBB 23, Juliette se pronuncia sobre a compararem com a médica

A campeã do BBB 21, Juliette Freire, fez história no reality ao conquistar um número impressionante de seguidores na rede social, mostrando sua força com o público. Amanda, vencedora do BBB 23, também teve seu nome muito falado em relação a ter vários fãs e aí surgiram várias comparações entre as duas.

Após ver alguns comentários negativos e bons envolvendo seu nome com o da médica, Juliette resolveu se pronunciar em seu Twitter nesta quarta-feira, 26. A cantora falou sobre a importância de se respeitar cada ser como único.

"Para exaltar uma mulher… você não precisa diminuir outra", começou dizendo a cantora, que até foi atacada algumas vezes pela torcida de Amanda.

"1.Respeitar o mérito de cada pessoa 2.Respeitar a história de cada pessoa 3.Exaltar a vitória de uma mulher 4.Não comparar pessoas. Somos únicos e isso é lindo. É o básico", explicou a artista.

Veja:

Amanda reage ao ver Fred Nicácio a chamando de planta: ''Não sou''

A campeã do BBB 23, Amanda, participou do Mais Você desta quarta-feira, 26, e teve a oportunidade de rever alguns momentos de sua trajetória no reality e até de outros participantes falando dela. Inclusive, a médica viu quando Fred Nicácio a chamou de planta no programa de Ana Maria Braga.

O colega de profissão dela, além de ter chamado a sister de planta, ainda opinou que a força dela de permanência no jogo vinha de uma torcida que a "shippava" com Cara de Sapato. Segundo ele, uma história de romance que, na verdade, nunca existiu.

Diante das críticas, Amanda então rebateu os comentários. "Acho que qualquer coisa que ele diga fala mais sobre ele do que sobre mim, eu tenho uma impressão ótima sobre o Fred, acho que é uma pessoa que preenche os lugares, é uma visão que ele tem sobre mim, eu joguei da minha maneira, mas articulei pra colocar ele no paredão, os aliados dele também, então todos os momentos que eu tive jogados, eu joguei sim, tô muito satisfeita com o carinho que eu tô recebendo", falou ela.

Por fim, a médica, que levou o maior prêmio da história do programa, rebateu, negando ser uma planta. "Eu não sou uma planta, não sou uma planta", disse.