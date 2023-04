Fora do BBB 23, Fred Nicácio detona Amanda: 'Verdades são para serem ditas'

Fred Nicácio desaprova o favoritismo de Amanda no BBB 23 e alfineta: 'Ninguém vai saber dizer'

O médico Fred Nicácio detonou o jogo de Amanda no BBB 23, da Globo. A sister é apontada como uma das favoritas do reality show, mas ele discorda disso. Tanto que o rapaz já afirmou que considera Amanda como uma planta.

Em entrevista no programa Mais Você, da Globo, ele confirmou a sua opinião. "Verdades são para serem ditas. Eu acho que se a gente pensar em jogo, eu queria que alguém me apontasse três jogadas… não, uma que a trouxe para o protagonismo nesse jogo. Ninguém vai saber dizer", disse ele.

E completou: "E por que ela ainda está no programa? Porque existe um fandom enorme. Respeito os fãs dela, acho que cada um tem que torcer para quem quer. Mas existe um fã-clube baseado numa fanfic de um casal que não existe".

Fred Nicácio chama Amanda de 'plantona'

Ainda no Bate-Papo BBB, Fred Nicácio falou sobre Amanda e a chamou de 'plantona'. “É uma grande plantona. Mas é uma planta que está indo. A planta cresceu, criou raiz e está aí. Acho que não venenosa, mas uma planta que conseguiu ficar, não foi podada na hora que tinha que ter sido podada e, agora, está aí cheia de folhas”, completou o médico.

Em determinado momento, Nicácio questionou se a médica teve algum momento marcante no programa, já que para ele, o favoritismo de Amanda se deve ao casal fictício com Cara de Sapato. "Essa torcida dela [Amanda] pode ter influenciado na sua eliminação?", perguntou Vivian. Ele, então, respondeu: "Totalmente. Na minha eliminação e na permanência dela lá. Se for analisar o quesito jogo, a Amanda não oferece metade do que a maioria dos participantes que já foram eliminados oferecem. Me diz qual foi o grande protagonismo da Amanda? Um ato de protagonismo dela? Ninguém sabe falar. Não tem, não existe. A Amanda não tem isso", disparou ainda.