Arthur Aguiar parabeniza Amanda pela vitória e alfineta: "Sempre vai ter gente pra falar"

Arthur Aguiar foi vencedor do BBB 22 e deu conselho a Amanda após passar pelo pós-programa

O campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, parabenizou Amanda pela vitória na noite da última terça-feira, 25. Ele aproveitou para comentar as críticas que recebeu quando ganhou o programa.

"Quero parabenizar a Amanda pela vitória dela no BBB 23. Confesso que não assisti o final, o último mês. Mas ela ganhou, foi escolhida pelo público", começou ele. "O que quero dizer para você, Amanda, primeiro é parabéns. Que te tragam coisas boas essa vitória. Sempre vai ter gente para falar", afirmou ele, que na época foi acusado de usar robôs para potencializar a votação da "padaria", como eram chamados seus fãs.

"Sempre vão falar e desmerecer. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. O que importa disso tudo é que você venceu, o povo te escolheu e acabou. Vida que segue", falou, se espelhando em sua própria vivência no jogo.

Fama de "planta"

Ao ganhar o BBB, Amanda falou inclusive sobre o título de "planta" que ganhou na edição. Fazendo comentário do tipo "planta fica milionária?".

Ao ver a cena em que Fred Nicácio a chama assim e diz que ela só foi amada pelo público por um romance "inexistente" com Cara de Sapato, Amanda respondeu: "Acho que qualquer coisa que ele diga fala mais sobre ele do que sobre mim, eu tenho uma impressão ótima sobre o Fred, acho que é uma pessoa que preenche os lugares, é uma visão que ele tem sobre mim, eu joguei da minha maneira, mas articulei pra colocar ele no paredão, os aliados dele também, então todos os momentos que eu tive jogados, eu joguei sim, tô muito satisfeita com o carinho que eu tô recebendo".