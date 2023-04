BBB 23: Amanda revela o que vai fazer com o prêmio e brinca: ''Planta fica milionária?''

Após vencer o BBB 23, médica Amanda conta sobre os planos com o dinheiro e brinca após ver que quantos emojis de planta recebeu no programa

A sister Amanda Meirelles (32) foi a grande campeã do BBB 23 na noite de terça-feira, 25, com 68,9% dos votos do público na final com Aline Wirley (41), que ficou em segundo lugar, e Bruna Griphao (24).

Após a vitória, a médica participou do Bate-Papo BBB com Patrícia Ramos e Vivian Amorim e revelou o que vai fazer com o maior prêmio da história do programa. Ela faturou R$ 2.880.000, além de um carro 0km e os outros prêmios que ganhou durante o confinamento.

"Vou pagar o Fies. São 19 anos. Sou extremamente grata. Financiei 100% da minha faculdade. Estou muito feliz de poder [pagar]. Quando eu vir aquele dinheiro, nem sei como eu vou reagir", disse ela.

Na temporada, Amanda foi vista como planta por muitos participantes. Ao ver que recebeu 168 plantas ao longo do reality no Queridômetro, a sister brincou: "Planta fica milionária? Planta ganha esse programa?".

A médica contou que se sentiu subestimada muitas vezes: "No começo eu questionava, me questionava como estava sendo vista (...) Muita gente, não só do meu quarto, mas muita gente me subestimou no programa", disse a loira. "Até o final as pessoas continuavam pensando isso, até a finaleira mesmo, até todo mundo sair", acrescentou.

Confira:

Amanda é a campeã do #BBB23 com 68,9% dos votos. Aline Wirley ficou em segundo lugar com 16,96 % e Bruna Griphao em terceiro com 14,14% dos votos. #RedeBBB#FinalBBB23pic.twitter.com/sYp8P5g01d — Big Brother Brasil (@bbb) April 26, 2023

BBB 23: Amanda revela sentimento por Cara de Sapato

Após sair da casa do BBB 23 como campeã da edição, Amanda falou sobre sua trajetória no reality. Durante sua passagem na atração, ela revelou algo que todo mundo estava aguardando: seu sentimento por Cara de Sapato.

Ao ser questionada sobre o lutador, com quem ficou muito próxima no jogo, a médica abriu o jogo contando o que realmente sentia por ele. Afinal, os dois cativaram vários fãs que até se denominam DocShoes.

"O Sapato me escutava muito e ele via o que as pessoas não viam. Nem é uma questão tanto de proteção, acho que nós dois fomos nos ajudando. Existia o momento dele, que batia a ansiedade. A gente buscava muita força um no outro", falou.