BBB 23: Amanda reage ao ver Fred Nicácio a chamando de planta: ''Não sou''

No Mais Você, Amanda reage ao ver critica de Fred Nicácio sobre ela ser planta no jogo

A campeã do BBB 23, Amanda, participou do Mais Você desta quarta-feira, 26, e teve a oportunidade de rever alguns momentos de sua trajetória no reality e até de outros participantes falando dela. Inclusive, a médica viu quando Fred Nicácio a chamou de planta no programa de Ana Maria Braga.

O colega de profissão dela, além de ter chamado a sister de planta, ainda opinou que a força dela de permanência no jogo vinha de uma torcida que a "shippava" com Cara de Sapato. Segundo ele, uma história de romance que, na verdade, nunca existiu.

Diante das críticas, Amanda então rebateu os comentários. "Acho que qualquer coisa que ele diga fala mais sobre ele do que sobre mim, eu tenho uma impressão ótima sobre o Fred, acho que é uma pessoa que preenche os lugares, é uma visão que ele tem sobre mim, eu joguei da minha maneira, mas articulei pra colocar ele no paredão, os aliados dele também, então todos os momentos que eu tive jogados, eu joguei sim, tô muito satisfeita com o carinho que eu tô recebendo", falou ela.

Por fim, a médica, que levou o maior prêmio da história do programa, rebateu, negando ser uma planta. "Eu não sou uma planta, não sou uma planta", disse.

Veja o momento:

"Ele conviveu comigo alguns meses, eu convivo comigo há 32 anos e eu não sou uma planta" 🔥 #MaisVocê#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/hQfbDQ3VRf — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 26, 2023

Ela vendo a cena quando Fred Nicácio sugeriu ir com ela no paredão! 👀 #MaisVocê#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/nIFBdYjSMo — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 26, 2023

Amanda insinua romance com Sapato fora do BBB23: “É amor mesmo"

Ana Maria Braga (74) foi certeira em sua entrevista com a campeã do BBB23, Amanda (32), nesta quarta-feira, 26, durante o Mais Você, na Globo. Acontece que a apresentadora colocou a médica na parede e quis saber todos os detalhes do relacionamento com Cara deSapato (33). Sem alternativa, a grande vencedora insinuou que pode rolar um romance com o lutador fora do reality.

Amanda iniciou relatando o seu encontro com Sapato fora da casa: “Eu fiquei muito feliz quando eu vi ele, a família dele com a minha família. Não tenho palavras, ele foi importante na casa e todo mundo junto foi muito gratificante, foi emocionante. Ele era uma das pessoas que mais confiava em mim dentro da casa. A nossa conexão é pra vida”, ela se derreteu.

"A gente se conectou em um lugar de carinho e respeito, de amor mesmo", completou a médica. Ana Maria aproveitou o gancho para perguntar se a amizade poderia virar romance: "O amor começa em uma amizade, que é um amor por um amigo e acho que [amizade] é um ingrediente principal para a parceria de um casal. Já ouviu essa história?”, disparou.

Amanda não desconversou e foi bem direta: "Foi muito genuíno. O futuro a gente não sabe, né? É amor mesmo, um amor que eu não sei nem explicar", a médica abriu chances de um romance com o lutador no futuro.