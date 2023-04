Irmão constrange Amanda e pede carro ao vivo no Mais Você: "Que vergonha"

Irmão de Amanda constrange a sister, aparece no programa e pede presente após a vitória no BBB23

Irmão de Amanda Meirelles, campeã do BBB23, Lucas Meirelles fez uma aparição inusitada durante o Mais Você exibido na manhã desta quarta-feira, 26. Em um momento bem sincero, ele lembrou que ela ganhou três carros durante o programa.

O rapaz então pediu que ela dê um dos veículos de presente para ele. "Deixa eu fazer uma pergunta: fiquei sabendo que você vai dar um carro pro pai e outro vai ficar pra você. Eu posso ficar com o terceiro?", questionou ele sem o menor pudor.

A apresentadora Ana Maria Braga caiu na gargalhada. "Em rede nacional fazendo essa patifaria. Que isso?", reclamou Amanda ao vivo. "Eu vou aproveitar o momento", justificou o rapaz com bom humor.

Ela então desconversou. "Lucas, depois a gente conversa. Que vergonha que você me faz passar aqui, eu tô tomando café com a Ana Maria Braga", disparou ela.

"Mantive meus princípios e valores, mas eu tô uma mulher muito mais forte" 💖 #MaisVocê#BBB23#RedeBBB



AMANDA NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/pUuA5sKzCZ — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 26, 2023

Reação de Amanda ao vencer o BBB23 constrange o público: "O que foi isso?"

Campeã do BBB23 já na madrugada desta quarta-feira (26), Amanda acabou virando assunto nas redes sociais por um detalhe inusitado. É que logo após ser anunciada como vencedora, ela reagiu de uma forma que foi considerada vergonhosa por alguns telespectadores.

Tudo aconteceu no jardim da casa, local no qual ela foi parabenizada por Tadeu Schmidt. "Parabéns Amanda, campeã do BBB23", disparou ele enquanto todos os brothers aplaudiam a vitória da médica que vai desembolsar um prêmio de quase R$ 3 milhões.

Foi então que ela teve uma reação inesperada e improvisou uma dancinha toda desengonçada."Muito obrigada. Planta ganha o programa?", disparou ela. "Meu Deus, eu tô milionária", completou a médica. A situação não parou por aí: na sequência, a produção explodiu um canhão de papel picado que deu um susto na sister.