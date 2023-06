Pé da Juliette Freire rouba a cena em foto com amigas: 'Pezão'

Detalhe do corpo de Juliette Freire vira assunto nos comentários de fotos com as amigas e os fãs não perdoam: 'O que aconteceu com o pé dela?'

A ex-BBB e cantora Juliette Freire agitou as redes sociais surgir em fotos apenas de biquíni durante suas férias na Croácia com as amigas. No entanto, um detalhe do corpo dela roubou a cena. A musa exibiu o seu pé em uma foto com as influenciadoras digitais Jade Picon e Vivi Wanderley e o formato do pé chamou a atenção.

Os internautas repararam que em uma das fotos o pé dela surgiu em um ângulo diferente e fizeram vários comentários. “O que aconteceu com o pé da Juliette?”, questionou um fã. “Só reparei os pés de vocês ficaram estranhos, mas estão todas lindas”, comentou outro.

“Tiraram de um ângulo que aumentou o pé”, disse mais um. “Pezão”, disparou outro. “Achei que só eu tinha percebido”, comentou mais um. “O ângulo não favoreceu”, escreveu um seguidor.

Apesar do pé roubar a cena em uma das fotos, Juliette arrasou ao ostentar a sua beleza deslumbrante nas fotos. Em outros registros, a morena surgiu com o corpão à mostra ao usar apenas biquíni enquanto aproveitava os passeios de barco pelo mar da região durante o verão europeu.

Ex-BBB Juliette mostra detalhes da decoração de sua mansão luxuosa

A ex-BBB Juliette Freire (33) caprichou na decoração de sua mansão luxuosa. A estrela alugou uma casa para viver depois da fama com a vitória no Big Brother Brasil e renovou a decoração do espaço para ficar com a sua cara. Nas redes sociais, a equipe de arquitetura da ex-sister exibiu fotos e vídeos do resultado da transformação no ambiente.

Nas imagens, Juliette conta que quis que a decoração da casa transmitisse paz, tranquilidade e frescor em todos os ambientes. Além disso, a decoração tem um significado para ela, com direito a detalhes de obras de arte de artistas pernambucanos e muitas plantas, que passam a mensagem de paz e conforto para ela.

Além disso, a decoração foi feita em tons claros e com toques em madeira, para dar um aconchego aos ambientes. Nas imagens, ela mostrou a sala de jantar com uma grande mesa de madeira, o balanço sofisticado logo na entrada, o estúdio montado no sótão e o escritório que também fica no sótão.

O quarto de Juliette conta com decoração leve e detalhes de iluminação no teto para dar um ar mais sofisticado ao ambiente. Veja as fotos da mansão aqui.