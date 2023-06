De férias, Juliette Freire exibe corpaço sarado em fotos de frente e de costas

Juliette Freire usa biquíni fio-dental durante passeio de barco em destino paradisíaco e ostenta suas curvas impecáveis

A cantora e ex-BBB Juliette Freire elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar sua beleza impecável durante as férias na Croácia com as amigas. Nesta terça-feira, 13, ela fez um passeio de barco pelas águas cristalinas da região paradisíaca e caprichou nas poses ao usar um look mínimo.

A morena apareceu apenas de biquíni estilo fio-dental com detalhes prateados e ostentou sua beleza em vários ângulos. Sentada no barco, ela caprichou na pose e deixou à mostra sua barriga negativa. Em outro registro, ela empinou o bumbum ao posar em uma pedra. Além disso, a artista ainda surgiu caminhando dentro da água com seu modelito ousado.

Além disso, Juliette mostrou um vídeo com a amiga Jade Picon nas redes sociais e as duas foram muito elogiadas por suas belezas. “Deve ser tão bom ser bonita e ficar à vontade de biquíni assim. Meu sonho”, disse um seguidor. “Muito lindas”, afirmou outro. “Perfeitas demais”, comentou mais um.

Ex-BBB Juliette mostra detalhes da decoração de sua mansão luxuosa

A ex-BBB Juliette Freire (33) caprichou na decoração de sua mansão luxuosa. A estrela alugou uma casa para viver depois da fama com a vitória no Big Brother Brasil e renovou a decoração do espaço para ficar com a sua cara. Nas redes sociais, a equipe de arquitetura da ex-sister exibiu fotos e vídeos do resultado da transformação no ambiente.

Nas imagens, Juliette conta que quis que a decoração da casa transmitisse paz, tranquilidade e frescor em todos os ambientes. Além disso, a decoração tem um significado para ela, com direito a detalhes de obras de arte de artistas pernambucanos e muitas plantas, que passam a mensagem de paz e conforto para ela.

Além disso, a decoração foi feita em tons claros e com toques em madeira, para dar um aconchego aos ambientes. Nas imagens, ela mostrou a sala de jantar com uma grande mesa de madeira, o balanço sofisticado logo na entrada, o estúdio montado no sótão e o escritório que também fica no sótão.

O quarto de Juliette conta com decoração leve e detalhes de iluminação no teto para dar um ar mais sofisticado ao ambiente. Veja as fotos da mansão aqui.