Ex-BBB Juliette mostra detalhes da decoração de sua mansão luxuosa

Ex-BBB Juliette Freire abre as portas de sua mansão luxuosa para exibir a decoração caprichada e feita para transmitir paz

A ex-BBB Juliette Freire (33) caprichou na decoração de sua mansão luxuosa. A estrela alugou uma casa para viver depois da fama com a vitória no Big Brother Brasil e renovou a decoração do espaço para ficar com a sua cara. Nas redes sociais, a equipe de arquitetura da ex-sister exibiu fotos e vídeos do resultado da transformação no ambiente.

Nas imagens, Juliette conta que quis que a decoração da casa transmitisse paz, tranquilidade e frescor em todos os ambientes. Além disso, a decoração tem um significado para ela, com direito a detalhes de obras de arte de artistas pernambucanos e muitas plantas, que passam a mensagem de paz e conforto para ela.

Além disso, a decoração foi feita em tons claros e com toques em madeira, para dar um aconchego aos ambientes. Nas imagens, ela mostrou a sala de jantar com uma grande mesa de madeira, o balanço sofisticado logo na entrada, o estúdio montado no sótão e o escritório que também fica no sótão.

O quarto de Juliette conta com decoração leve e detalhes de iluminação no teto para dar um ar mais sofisticado ao ambiente.

Juliette fala sobre o BBB 23

Recentemente, Juliette deu o que falar ao comentar sobre o BBB 23. Ela contou quais são os seus participantes favoritos. “Eu gosto de Amanda, de Sapato, de Aline, tem uma que canta, achei ela lindíssima a Marvvila, a outra também, a Sarah, a Larissa, Bruna, Fred. Eu gosto de um monte de gente, minha gente, acho o povo engraçado, se eu for citar, não vou lembrar o nome de todo mundo”, opinou.

“Não tem uma pessoa que eu não goste. Às vezes tem, mas neste não tem uma pessoa que eu não goste, sabe? ‘Aí não gosto dessa pessoa’. Acho todos ok, gente boa”, finalizou.