Juliette revela quem são seus brothers favoritos do BBB 23

Durante Live, Juliette listou os participantes que gosta no BBB 23 e revelou se torce contra alguém

Juliette (33) deixou a internet pegando fogo na tarde desta sexta-feira, 17. A morena usou seu Instagram para fazer um tutorial de maquiagem enquanto batia um papo sincero com os fãs, quando recebeu algumas perguntas sobre o BBB 23. Colocada na parede, a ex-BBB decidiu abrir o jogo e contar quais são os participantes favoritos dessa edição.

Enquanto fazia seu delineado, a cantora foi bem direta: “Eu gosto de Amanda, de Sapato, de Aline, tem uma que canta, achei ela lindíssima a Marvvila, a outra também, a Sarah, a Larissa, Bruna, Fred” e continuou: “Eu gosto de um monte de gente, minha gente, acho o povo engraçado, se eu for citar, não vou lembrar o nome de todo mundo”, opinou.

A rainha dos cactos, como seus fãs são chamados, também revelou se torce contra algum brother deste ano: “Não tem uma pessoa que eu não goste”, e falou sobre as edições passadas: "Às vezes tem, mas neste não tem uma pessoa que eu não goste, sabe? ‘Aí não gosto dessa pessoa’. Acho todos ok, gente boa”, finalizou.

Namoro? Após beijar Juliette, Thiago Rodrigues esclarece relação

Em entrevista ao podcast 'Papagaio Falante', apresentado pelos humoristas Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o ator Thiago Rodrigues (42) relembrou o beijo que deu no passado em Juliette Freire, muito antes da maquiadora vencer o BBB.

Os dois ficaram em um Carnaval de rua: "A gente deu um beijo num bloco de carnaval, mas eu não sabia que ela era a Juliette. Ela falou isso dentro do programa, mas eu não lembrava exatamente. Eu lembro da situação. Eu estava na rua, ela estava num carro de aplicativo com as amigas, deu um tchau de longe, e eu fui, entrei pela janela e dei um beijo", o galã revelou. Ele ainda contou se rolou uma aproximação depois do sucesso da gata.