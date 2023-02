Thiago Rodrigues esclarece relação com Juliette Freire após beijo: "Minha mãe enlouqueceu"

Thiago Rodrigues esclarece relação com a ex-BBB em entrevista; veja

O ator Thiago Rodrigues surpreendeu ao relembrar o beijo que deu no passado em Juliette Freire. Muito antes da maquiadora vencer o BBB, os dois ficaram em um Carnaval de rua.

Agora, anos depois, ele relembrou o episódio em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado pelos humoristas por Sérgio Mallandro e Renato Rabel. Nesta quinta-feira, 16, ele contou detalhes inéditos do episódio.

"A gente deu um beijo num bloco de carnaval, mas eu não sabia que ela era a Juliette. Ela falou isso dentro do programa, mas eu não lembrava exatamente. Eu lembro da situação. Eu estava na rua, ela estava num carro de aplicativo com as amigas, deu um tchau de longe, e eu fui, entrei pela janela e dei um beijo", disse.

O galã contou que inclusive lembra que na época em que ela contou a história no reality, sua mãe ficou perplexa. "A gente se falou uma vez pelo Instagram. Admiro ela, tenho o maior respeito. Na Minha mãe é viciada em BBB. Quando saiu essa notícia, minha mãe enlouqueceu. Ela é a primeira fã dela. Ela disse: 'Meu filho, você tem que namorar a Juliette. E eu disse: 'Mas mãe, eu estou namorando outra menina, esquece isso".

Simpático, ele também mandou um recado bem direto para a estrela. "Juliette, um beijo enorme pra você", disse.

