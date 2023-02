Ex-BBB Juliette Freire aposta em look vermelho e justo em pré-carnaval

Ex-BBB e cantora Juliette Freire arrasa ao aparecer com vestido curtinho e justíssimo em bloco de carnaval na cidade de São Paulo

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (33) caprichou na escolha do seu look para brilhar no bloco de carnaval Chá da Alice, em São Paulo, neste domingo, 12. A estrela apareceu com vestido vermelho justo ao corpo e brilhante.

O modelito com decote em V destacou as curvas impecáveis do corpo da beldade e ainda deixou as pernas torneadas dela à mostra. Para completar o visual, Juliette usou um penteado todo preso e maquiagem poderosa e colorida.

Esta foi a primeira vez que Juliette animou um bloco de carnaval desde que se lançou como cantora. Ela iniciou a carreira na música após se tornar a campeã do BBB 21, da Globo.

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Juliette Freire conta sobre sua relação com as redes sociais

Recentemente, Juliette Freire contou sobre o que mostra nas redes sociais. "A gente elege uma coisa ou outra para postar", disse. Ela complementa que não mostra as questões de saúde do pai, conversas com os sobrinhos sobre a escola, reuniões e problemas. "Você vê tudo assim maravilhoso na hora de um show e não sabe o que deu errado para acontecer. Hoje umas 50 coisas deram errado", contou.

A cantora relatou que já surtou "umas 800 vezes só hoje" por problemas pessoais. "Eu estou falando isso mais para essa galera mais nova, meus sobrinhos e tal. A galera que acha que é tudo maravilhoso. E não é reclamando, tá? Eu não tenho um por cento de reclamação, só gratidão no meu coração e força para lutar todos os dias. Esses problemas que aparecem são normais e todo mundo passa", explicou.