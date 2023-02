Juliette reflete sobre realidade fora das redes sociais: "Surtei 800 vezes"

Juliette afirmou que não existe conto de fadas e que nem tudo é perfeito como parece

Juliette (33) refletiu sobre a realidade mostrada por ela nas redes sociais. A cantora afirmou que não existe conto de fadas e que nem tudo é perfeito como parece.

"A gente elege uma coisa ou outra para postar", disse. Ela complementa que não mostra as questões de saúde do pai, conversas com os sobrinhos sobre a escola, reuniões e problemas.

"Você vê tudo assim maravilhoso na hora de um show e não sabe o que deu errado para acontecer. Hoje umas 50 coisas deram errado", contou.

A cantora relatou que já surtou "umas 800 vezes só hoje" por problemas pessoais. Ela reforçou que as redes sociais mostram apenas um momento do dia das pessoas.

"Eu estou falando isso mais para essa galera mais nova, meus sobrinhos e tal. A galera que acha que é tudo maravilhoso. E não é reclamando, tá?".

A ex-bbb finalizou dizendo que é extremamente grata por todo conforto e privilégio que esses anos de fama lhe proporcionaram.

"Eu não tenho um por cento de reclamação, só gratidão no meu coração e força para lutar todos os dias. Esses problemas que aparecem são normais e todo mundo passa", explicou.

Juliette revela que já sugeriu a poligamia: "Queria experimentar"

Juliette pegou os fãs de surpresa ao comentar sobre a poligamia. Ela contou que sugeriu para ex-parceiros que eles tivessem um relacionamento não-monogâmico, mas eles não aceitaram.

“Nunca aceitaram. Estou solteira agora e queria experimentar. Acho que ia sentir ciúmes, mas eu nunca vivi e queria viver (a poligamia)”, disse ela.

Vale lembrar que Juliette não assumiu um relacionamento desde que venceu o BBB 21. Ela já chegou a ser apontada como affair de algumas pessoas, mas nunca confirmou nenhuma relação.

"Não quero fazer da minha vida amorosa um entretenimento. Senão vou ficar pensando 'é sobre mim ou o que eu proporciono", comentou ela.