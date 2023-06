Marina Ruy Barbosa causa comoção nas redes ao fazer post curioso: “Não vai ter engajamento”

A atriz Marina Ruy Barbosa recebeu uma chuva de elogios ao publicar um post curioso em suas redes sociais

Na madrugada desta quarta-feira, 28, Marina Ruy Barbosa causou comoção ao compartilhar em seu Instagram um post curioso. A atriz publicou uma série de fotos, entre selfies, fotos de flores e cliques de trabalhos.

Além das fotos de buquês de flores, roteiros de projetos futuros e um clique de seu gatinho de estimação, Marina também surgiu esbanjando estilo em uma selfie no espelho de um elevador. A estrela da novela “Deus Salve O Rei” surgiu com uma jaqueta de lã verde, uma camiseta cropped branca por baixo e uma calça e jeans.

Marina também surpreendeu seus seguidores ao posar aproveitando um banho de cachoeira em que usava apenas um biquíni verde. E em outro clique da postagem com dez imagens, a ruiva surgiu com uma camisa branca e calça jeans bebendo vinho.

“Um álbum aleatório com pedaços de vida real que provavelmente não vai ter engajamento sendo postado às 2 da manhã, mas eu tô a fim de postar agora. Fim”, escreveu a artista na legenda das fotos publicadas.

Os seguidores de Marina adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Achei lindo esse pedacinho de vida e energia positiva”, elogiou uma fã. E outra seguidora questionou a legenda de Marina: “Mulher, o que você posta que não tem engajamento?”. Uma admiradora ainda escreveu: “Cada foto um close diferente”.

“Isso é que eu chamo de ser chique até dormindo, até o cabelo tem classe”, comentou outra fã. Uma seguidora ainda escreveu: “Linda, Marina”. E uma admiradora também elogiou: “Esse cabelo maravilhoso, ruivinha como um pôr do sol”.

Recentemente, Marina surpreendeu seus seguidores ao publicar fotos de sua ida a uma festa de São João no Nordeste. A atriz foi ao São João de Caruaru com um look xadrez vermelho e branco, bem tradicional de festa junina.

Ainda no arraial, a estrela se encontrou com o cantor e amigo Luan Santana, que performou na festa. "E ainda assisti ao show desse amigo de tantos anos e supertalentoso. Orgulho de ver tudo que você construiu”, escreveu Marina na legenda da foto com o cantor se declarando para o artista.

Bastidores!

Marina surgiu nos últimos dias ao lado do colega Felipe Simas. A dupla irá formar um casal na novela “Fuzuê”, que estreia na TV Globo em agosto. Marina e Felipe já atuaram juntos em “Totalmente Demais”.

A ruiva e o moreno surgiram em um momento de descontração das gravações e a tentativa, bem-sucedida, de tiraram uma boa selfie em dupla.