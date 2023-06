Marina Ruy Barbosa curte primeiro São João no Nordeste e brinca: 'Beber água para equilibrar'

Com vestido longo e recortado, Marina Ruy Barbosa ainda curtiu show de Luan Santana

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) aproveitou o fim de semana curtindo o São João de Caruaru, em Pernambuco. Animada com a viagem, a artista afirmou que esta era a primeira vez que comemorava a festa no Nordeste e ainda brincou sobre suas apostas para a noite: "Comer, beber, dançar e água também para equilibar".

A ruiva compareceu ao grande evento de São João com um look temático. Marina Ruy Barbosa usou um vestido longo e recortado com a estampa xadrez , misturando tons de vermelho e branco. A atriz deixou os cabelos soltos, fazendo apenas duas tranças com sua franja. Além disso, ela apostou em uma maquiagem leve e poucos acessórios para a ocasião.

Ela esteve no camarote da marca Aposta Ganha, que contou com a presença de outros artistas, como Alvaro Xaro e Arthur Picoli. Em conversa com o comediante e influenciador digital, a ruiva ainda contou que ficaria na festa até o final, aproveitando também para curtir o show de Luan Santana, que agitou o São João neste sábado, 17.

Leia também:Marina Ruy Barbosa é flagrada durante ida ao aeroporto no Rio de Janeiro

Marina Ruy Barbosa visitou o cantor e amigo em seu camarim, e os dois ainda posaram juntos. Luan convidou a artista a subir em seu palco e, no momento, a global dançou e ainda chegou a arriscar alguns passos de arrocha. Em seu perfil do Instagram, ela ainda mostrou que recebeu homenagens durante a noite, e afirmou já estar com vontade de voltar.

A atriz está escalada para a próxima novela das 19h, Fuzuê. Em sua volta à televisão, a artista será a vilã jovem da trama de Gustavo Reiz, que terá Giovana Cordeiro no papel principal. O folhetim tem previsão de estreia para agosto deste ano, substituindo Vai na Fé. O elenco ainda conta com nomes como Nicolas Prattes, Edson Celulari e Lília Cabral.

CONFIRA FOTO DE MARINA RUY BARBOSA CURTINDO O SÃO JOÃO NA INFÂNCIA: