Marina Ruy Barbosa surge com a cara ‘emburrada’ em aeroporto no Rio de Janeiro

Com a cara fechada, a atriz Marina Ruy Barbosa pareceu não estar muito satisfeita ao ser fotografada desembarcando no Rio de Janeiro

Na última semana, a atriz Marina Ruy Barbosa foi flagrada durante o momento em que desembarcava no Aeroporto, Santos Dumont no Rio de Janeiro. Porém, o que chamou atenção do paparazzi de plantão, foi a expressão 'fechada' da famosa, ao notar que estava sendo fotografada.

Com look discreto, a estrela que irá interpretar uma vilã na próxima trama das 19h da Globo, não passou desapercebida pelos olhares atentos dos fotografos enquanto caminhava pelo saguão carregando suas malas. Para o aerolook, a artista apostou em uma calça jeans preta, casaco colorido, bolsa preta casual e mocossim nos pés.

Há poucos dias, Marina Ruy Barbosa surpreendeu os seguidores com uma publicação em seu perfil oficial do Instagram, ao posar na companhia do ator Felipe Simas. Os dois deram vida aos personagens ‘Eliza’ e ‘Jonatas’ na novela ‘Totalmente Demais’ em 2015.

De acordo com informações do Gshow, na trama prevista para estreiar no segundo semestre deste ano, Marina será uma empresária poderosa, que recebe um tesouro escondido como herança. Enquanto ela busca sua fortuna, acaba descobrindo que tem uma irmã, com quem terá que dividir o seu patrimônio.

++ Marina Ruy Barbosa divide opiniões ao posar com vestido totalmente transparente

VEJA A FOTOS DE MARINA RUY BARBOSA NO AEROPORTO:

Foto: Pereira/Agnews

Pegou mal? Marina Ruy Barbosa rebate críticas após mudar o visual: "Nunca falei"

Nas últimas semanas,Marina Ruy Barbosa desabafou nas redes sociais após sofrer críticas ao mudar o visual. Em uma publicação, ela se pronunciou sobre o assunto, isso porque alguns seguidores detonaram a atriz por compartilhar a mudança.

"Eu hoje em dia já me acostumei que aqui no Twitter vocês amam odiar certas pessoas e coisas", disse ela em seu perfil. Em outro post, ela negou que tenha feito alarde com a mudança. "Eu? Tem certeza anjo? Olha meu instagram onde eu postei. Nunca falei que era radical e nem que eu esteja irreconhecível", rebateu a atriz.