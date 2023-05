Pegou mal? Marina Ruy Barbosa rebate críticas após mudar o visual: "Nunca falei"

Marina Ruy Barbosa rebate críticas; atriz mudou o visual para a nova novela das 7 e foi muito criticada

A atriz Marina Ruy Barbosa desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira, 22, após sofrer críticas ao mudar o visual para Fuzuê, próxima novela das 7. Em uma publicação nas redes sociais, ela se pronunciou sobre o tema.

Isso porque alguns seguidores detonaram a atriz por compartilhar a mudança no visual que foi apenas sutil. Eles acusaram a global de fazer um estardalhaço em troca de nada, já que ela apenas reduziu poucos dedos no comprimento dos fios . A mudança decepcionou os seguidores.

"Eu hoje em dia já me acostumei que aqui no Twitter vocês amam odiar certas pessoas e coisas", disse ela em seu perfil. Em outro post, ela negou que tenha feito alarde com a mudança.

"Eu? Tem certeza anjo? Olha meu instagram onde eu postei. Nunca falei que era radical e nem que eu esteja irreconhecível", rebateu a atriz que será a vilã da trama.

Ao mudar o visual, Marina Ruy Barbosa disse que estava entrando em uma "nova era". Será?

Veja:

Marina Ruy Barbosa dispensa calcinha em look micro ousado: ''Maravilhosa''

Marina Ruy Barbosa arrasou com mais um look nada discreto. Há pouco tempo atrás, a famosa compartilhou fotos exibindo detalhes da produção para curtir um evento no Rio de Janeiro e impressionou ao apostar em uma peça com recortes estratégicos.

De cropped e saia aberta na lateral, a empresária do ramo da Moda roubou a cena na web com estilo sem perder a classe."Ela é carioca, ela é carioca! Meu welcome back para o Rio de Janeiro! Obrigada pela noite sensacional!", disse ela sobre retornar à cidade com atitude.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Gata", escreveram outros.